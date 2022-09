Manchester City: Kalvin Phillips bangt nach Schulterverletzung um die WM in Katar

Bei der erfolgreichen EM war Kalvin Phillips im englischen Mittelfeld gesetzt. Seine WM-Teilnahme ist aktuell gefährdet.

Dem englischen Nationalspieler Kalvin Phillips droht ein Wettlauf mit der Zeit um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar. Der zentrale Mittelfeldmann von Manchester City muss sich einer Operation an der Schulter unterziehen und wird mehrere Wochen lang ausfallen. Das bestätigte City-Coach Pep Guardiola.

Der Spanier sagte über die mögliche Dauer eines Phillips-Ausfalls: "Das weiß ich nicht, ich bin kein Arzt. Aber wenn alles gut läuft, könnte er es zur WM schaffen." Der Eingriff bei Phillips sei nach einem Rückfall mit seiner Schulter "die einzige Lösung", so Guardiola weiter.

Kalvin Phillips wechselte von Leeds United zu Manchester City

Phillips hatte sich die Blessur in der Vorbereitung auf die neue Saison während eines Testspiels gegen den FC Barcelona zugezogen. Seitdem bereitete ihm das Schultergelenk immer wieder Probleme.

Für Phillips ist die Operation ein weiterer Rückschlag, er kommt bei ManCity nach seinem 49-Millionen-Euro-Transfer im Sommer von Leeds United noch nicht richtig in die Gänge. Bisher absolvierte er erst 14 Einsatzminuten für den Meister der Premier League.

Beim 3:0-Sieg der Citizens gegen Wolverhampton am Wochenende stand Phillips bereits nicht mehr im Kader. Die anstehende Länderspielpause, inklusive eines Nations-League-Spiel gegen Deutschland, wird 23-fache Nationalspieler sicher verpassen.

Ende November beginnt die WM-Endrunde, bei der die Engländer in der Vorrunde auf Iran, die USA und Wales treffen.