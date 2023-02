Manchester City interessiert sich angeblich für Chelseas Mateo Kovacic

Pep Guardiola ist angeblich ein großer Fan von Chelseas Mateo Kovacic und will ihn wohl im Sommer zu seinem Klub Manchester City locken.

WAS IST PASSIERT? Manchester City ist angeblich an Chelseas Mittelfeldspieler Mateo Kovacic interessiert. Das berichtet die englische Tageszeitung The Telegraph. Demnach ist City-Trainer Pep Guardiola ein großer Bewunderer des Kroaten und würde ihn gerne ab dem Sommer zur Verfügung haben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag von Kovacic bei den Blues läuft 2024 aus. Angeblich möchte sein Klub gerne mit ihm verlängern, doch bei City hätte Kovacic aller Voraussicht nach im Vergleich zu Chelsea die Gelegenheit, in der kommenden Saison in der Champions League zu spielen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der in Österreich geborene Kovacic spielte in der Jugend bei Dinamo Zagreb, bevor es für ihn 2013 zu Inter ging. Zwei Jahre später holte ihn Real Madrid für 38 Millionen Euro. Seit 2019 steht er fest beim FC Chelsea unter Vertrag, der für ihn 45 Millionen Euro auf den Tisch legte.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kovacic verzeichnet in der laufenden Saison bislang nur acht Startelfeinsätze in der Liga. Insgesamt gelang ihm nur ein Assist in der Premier League.