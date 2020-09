Manchester City: Ilkay Gündogan positiv auf Coronavirus getestet

Ilkay Gündogan von Manchester City ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es ist die erste Infektion eines deutschen Nationalspielers.

Jetzt hat es auch den ersten deutschen Nationalspieler erwischt: Ilkay Gündogan ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie sein Verein am Montag mitteilte. Der 29-Jährige ist der nächste einer Reihe von Stars des Weltfußballs, die sich mit COVID-19 angesteckt haben. Er muss sich nun für zehn Tage in Quarantäne begeben.

"Jeder im Klub wünscht Ilkay eine schnelle Genesung", hieß es im offiziellen Statement von Manchester City. Gündogan selbst wollte sich zunächst auf SID-Anfrage nicht äußern. Fest steht: Er wird seinem Team am Montagabend (21.15 Uhr) zum Saisonauftakt bei den fehlen. Manchesters eigentlicher Start in die neue Spielzeit in der Vorwoche gegen Aston Villa war wegen Citys Einsatz in der im August verschoben worden.

Manchester City: Gündogan verpasst mindestens zwei Spiele

Neben dem Spiel am Montag wird Gündogan auf jeden Fall die Heimpartien am Donnerstag (20.45 Uhr) in der dritten Runde des Ligapokals gegen den AFC und am Sonntag (17.30 Uhr) in der Premier League gegen verpassen.

Bereits Anfang September hatte die Mannschaft zwei Coronafälle zu vermelden gehabt: Riyad Mahrez und Aymeric Laporte. Generell verzeichnet Großbritannien besorgniserregende Zahlen bei den Corona-Infektionen. Wie die Regierung auf ihrer Webseite mitteilte, verzeichnete sie alleine am Sonntag 3899 neue Fälle.

Gündogan hatte noch vor wenigen Tagen optimistisch auf die neue Saison und den Titelkampf gegen Meister geblickt, 18 Punkte Abstand zu den Reds (99 Zähler in 2019/2020) sollen es diesmal nicht werden. "Es ist schwer, jedes Jahr 100 oder 98 Punkte aufzulegen, aber wenn wir um alle Titel mitspielen wollen, müssen wir näher an diesen Standard herankommen", sagte er der Tageszeitung The Guardian.

Zuletzt hatte Gündogan mit der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am 3. und 6. September in der gegen und in der auf dem Platz gestanden. Beim 1:1 gegen die Eidgenossen hatte er gar getroffen und seine Mannschaft im Nachgang für die mäßige Leistung harsch kritisiert.

Bild: imago images / Poolfoto

Mit seinem Corona-Befund reiht sich Gündogan in die Riege von prominenten Spielern ein, die sich in den vergangenen Wochen angesteckt hatten. Allein der von Thomas Tuchel trainierte Champions-League-Finalist Paris St. Germain beklagte zahlreiche Fälle: Superstar Neymar und seine Teamkollegen Mauro Icardi, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Marquinhos und Torhüter Keylor Navas hatten sich bei einem Urlaub auf Ibiza infiziert, Kylian Mbappe wurde bei der französischen Nationalmannschaft positiv getestet. Wo Gündogan mit dem Virus in Kontakt gekommen ist, blieb vorerst unklar.