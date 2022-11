Manchester City: Kurioses 28-Tage-Angebot für Erling Haaland eingegangen

Vier Wochen Pause stehen für Erling Haaland während der WM nun an. Ein englischer Klub hat deshalb jetzt eine 28-Tage-Leihe ins Gespräch gebracht.

WAS IST PASSIERT? Der englische Siebtligist Ashton United hat in einem offiziellen Statement erklärt, dass man daran interessiert sei, Erling Haaland für 28 Tage von Manchester City auszuleihen. Die Webseite des Vereins ist währenddessen aufgrund des hohen Besucheraufkommens abgestürzt.

WAS WURDE GESAGT? So erklärte Ashton Uniteds Trainer Michael Clegg: "Es macht einfach Sinn. City spielt nicht, und wir wollen helfen, indem wir Erling fit halten. Das macht mehr Sinn, als wenn er sechs Wochen lang Golf spielt. Wir glauben, dass er sehr gut zu uns passen wird und sich gut in unsere Mannschaft einfügt."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Grund für das kuriose und wahrscheinlich nicht ganz ernst gemeint Angebot ist ziemlich klar: Norwegen hat sich nicht für die kommende Weltmeisterschaft qualifiziert, weshalb Erling Haaland in den kommenden vier Wochen kein Pflichtspiel bestreiten wird. In der siebten englischen Liga hingegen wird ganz normal weitergespielt, weshalb Ashton United ebenjenes Leihgeschäft nun ins Gespräch brachte. "Das ist kein Scherz, wir warten auf eine Antwort", schrieb der Klub bei Twitter.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ashton United spielt in der Northern Premier League Premier Division und hat in der gesamten Saison erst 23 Tore erzielt und steht auf Platz 11 in der Tabelle. Der 22-jährige Haaland hingegen kommt allein jetzt schon auf 23 Tore in der laufenden Spielzeit, zusätzlich verzeichnete er drei Assists.

DIE BILDER ZUR NEWS: