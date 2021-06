Manchester City: Kein Interesse an Verkauf von Ilkay Gündogan trotz Gerüchten um Barca-Wechsel

Zuletzt war der Gündogan mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht worden, doch nun wurde aus dem Umfeld ManCitys bestätigt, dass er bleiben soll.

Der englische Meister Manchester City hat laut Information von Goal und SPOX kein Interesse daran, Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan in diesem Sommer abzugeben. Der 30-Jährige war zuletzt mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht worden.

Obwohl jüngst Gerüchte aufkamen, dass Gündogan eventuell auf ein Angebot der Katalanen warten könnte, haben die Cityzens nun deutlich gemacht, dass sie den Nationalspieler nicht ziehen lassen werden.

Manchester City: Gündogan noch zwei Jahre vertraglich gebunden

Gündogan hat bei City noch einen Vertrag bis 2023, dementsprechend können die Skyblues entspannt mit der Personalie umgehen.

Der technisch versierte Mittelfeldakteur war 2016 der erste Transfer in der Ära Pep Guardiola und kam in dieser Saison vermehrt offensiv zum Einsatz. In der Rolle des Spielmachers erlebte er die wohl bisher beste Saison seiner Karriere. Gündogan gelangen stolze 13 Tore in 28 Premier-League-Einsätzen.