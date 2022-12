Manchester City: Pep Guardiola zählt Kalvin Phillips wegen Übergewichts an

Kalvin Phillips hat sich nach der WM offenbar ordentlich entspannt. Für Pep Guardiola offenbar sogar deutlich zu viel.

WAS IST PASSIERT? Pep Guardiola hat sich wenig erfreut über den Fitnesszustand von Englands WM-Fahrer Kalvin Phillips bei dessen Rückkehr ins Training von Manchester City gezeigt.

WAS WURDE GESAGT? Phillips kam mit Übergewicht aus seinem Kurz-Urlaub zurück, nachdem er mit der englischen Nationalmannschaft bei der WM in Katar im Viertelfinale an Frankreich gescheitert war. "Er ist nicht verletzt - er kam mit Übergewicht zurück. Ich weiß nicht, warum. Er kam nicht in der Verfassung zu uns zurück, um zu spielen", so Guardiola.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach Informationen der Daily Mail war der schlechte Fitnesszustand des 27-Jährigen auch der Hauptgrund für seine Nicht-Nominierung für das Ligapokal-Spiel gegen Liverpool (3:2). Dort stand Phillips nicht im Kader.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

(C)Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der Mittelfeldspieler war nach einer schweren Schulterverletzung erst kurz vor der WM in Katar wieder fit geworden und kam dort in zwei Spielen der Three Lions zu Kurzeinsätzen. Seit seinem 49-Millionen-Transfer von Leeds United zu ManCity im Sommer absolvierte er erst vier Partien für den englischen Meister, keine davon über die volle Distanz.