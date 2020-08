Manchester City - Gabriel Jesus nach seiner Glanzleistung gegen Real Madrid: "Ich arbeite hart, um wie Ronaldo zu sein"

Beim 2:1 von Manchester City gegen Real Madrid stand Gabriel Jesus erneut im Fokus. Seine Motivation zieht er aus seiner Bewunderung für Ronaldo.

Gabriel Jesus hat in einem Interview verraten, dass ihm die Karriere seines Landsmanns Ronaldo als Motivation dient. "Ich arbeite daran, ein großer Stürmer zu werden. Jeden Tag arbeite ich hart daran, um wie Ronaldo zu sein", sagte der Angreifer im Anschluss an das 2:1 von Manchester City gegen Real Madrid, das für den englischen Verein den Einzug ins Viertelfinale der Champions League bedeutete , bei BT Sport : "Seine Qualitäten waren andere als meine, aber ich muss arbeiten, um ein großer Stürmer zu sein."

Nachdem Jesus schon im Hinspiel den zwischenzeitlichen Ausgleich besorgt hatte, sollte der 23-Jährige auch am Freitag zu einem der herausragenden Spieler bei ManCity werden: Mit seinem unnachgiebigen Pressing luchste er dem fehleranfälligen Raphael Varane vor dem 1:0 zunächst den Ball ab (9.) und verwandelte eine zu kurz geratene Kopfballrückgabe des Innenverteidigers in der 68. Minute schließlich zum 2:1 .

Guardiola über Jesus: "Große Spieler müssen sich in großen Spielen zeigen"

"Es geht um den Glauben, den Glauben an ihre Fehler", erklärte Jesus seine vielen Sprints, die zu haarsträubenden Fehlern in der Madrider Hintermannschaft geführt hatten: "Wir sind alle Menschen und können Fehler machen, deshalb glaube ich immer daran und presse, presse viel. Das ist eine meiner Stärken", so der brasilianische Nationalspieler: "Wir haben eine Spitzenmannschaft geschlagen, den besten Verein in diesem Wettbewerb, deswegen ist es für uns gewaltig."

Auf der anschließenden Pressekonferenz schwärmte sein Trainer Pep Guardiola: "Große Spieler müssen sich auf der großen Bühne in großen Spielen zeigen, und Jesus hat das zweimal gemacht - gegen die Könige dieses Wettbewerbs", lobte er den Stürmer, der in dieser Saison bereits auf sechs Tore und drei Vorlagen in der kommt. "Er hat einen unglaublichen Schritt nach vorne gemacht und gesagt: Hier bin ich, und ich kann Spiele alleine entscheiden", so Guardiola.