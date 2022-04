In der Premier League kommt es am Sonntag zum vielleicht wichtigsten Spiel der Saison: Manchester City empfängt den FC Liverpool. Anpfiff im Etihad Stadium ist um 21.00 Uhr.

Von so einem spannenden Meisterschaftskampf können die Bundesliga, Ligue 1 und LaLiga nur träumen: Seit Jahren geht es an der Tabellenspitze der Premier League zwischen dem FC Liverpool und Manchester City hoch her, diese Saison ist es spannend wie eh und je.

73 Punkte Manchester City, 72 Punkte FC Liverpool: Wenn man im Duden nach der Definition eines "Sechs-Punkte-Spiels" suchen würde, es würde niemanden wundern, wenn dort die Begegnung zwischen den beiden Spitzenteams als Beispiel aufgeführt wird.

Der FC Liverpool hat erst zwei Spiele in dieser Saison verloren, kommt am Sonntag ein weiteres dazu? Oder können die Reds mit Trainer Jürgen Klopp einen Punktgewinn gegen City feiern? GOAL erklärt, wie das Topspiel übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt die Premier League? City - Liverpool im Überblick

Begegnung Manchester City vs. FC Liverpool Wettbewerb Premier League | 32. Spieltag Datum Sonntag | 10. April 2022 Anpfiff 17.30 Uhr deutsche Zeit 16.30 Uhr Ortszeit Ort Etihad Stadium | Manchester | England Bilanz (167 Spiele in der Premier League) 45 Siege Manchester City 43 Unentschieden 79 Siege FC Liverpool Schiedsrichter Anthony Taylor | England

Getty Images

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. FC Liverpool LIVE im TV? Die Premier League im Fernsehen sehen - so geht's!

Die historische Bilanz spricht eine klare Sprache: Von 176 Spielen in der Premier League zwischen den beiden Konkurrenten gab es fast jedes zweite Mal einen Sieg für den FC Liverpool (79), nur 45-mal gingen die Citiziens als Sieger vom Platz.

In den letzten zehn Begegnungen sieht das allerdings anders aus: Vier Siege City, vier Unentschieden, zwei Siege Liverpool. Zuletzt gab es ein spektakuläres 2:2 im Hinspiel, inklusive Guardiola-Ausraster. Auch am Sonntag hoffen wir wieder auf viel Spektakel - aber wie wird die Begegnung übertragen?

Wer zeigt / überträgt Manchester City gegen den FC Liverpool? Die TV-Übertragung der Premier League

Es sind schwierige und vor allem verwirrende Zeiten für Fußballfans: Es gibt zig verschiedene Anbieter, die Sport im TV und im LIVE-STREAM übertragen, gefühlt gibt es mehr Anbieter als Wettbewerbe. Doch Anhänger:innen der Premier League sind im Glück: Hierfür gibt es in Deutschland nur einen richtigen Sender!

Dieser hört auf den Namen Sky! Das Privatunternehmen aus Unterföhring bei München überträgt seit ein paar Jahren die Premier League, nachdem der beliebte Streamingdienst die Übertragungslizenzen nicht verlängern konnten.

Premier League kostenlos? So zeigt Sky am Sonntag Manchester City vs. FC Liverpool

Dass Sky überträgt stößt vielen Fans sauer auf, Sky gehört nämlich zum Pay-TV und ist daher nicht kostenlos zu empfangen. Um Sky im linearen TV zu empfangen müsst ihr nämlich ein Paket buchen, im Anschluss kriegt ihr den Sky Q Receiver, womit ihr unter anderem die Premier League sehen könnt.

Sky hat mehrere Pakete, bei denen sich jeweils der Inhalt unterscheidet. So gibt es das "Bundesliga"-Paket, wo alle Spiele der 2. Bundesliga und alle Samstagsspiele der Bundesliga zu sehen sind. Ihr wollt aber, sofern ihr das Duell zwischen Liverpool und Manchester City sehen wollt, das Sport-Paket inklusive Wimbledon, Formel 1 und DFB-Pokal buchen. Mehr Informationen dazu gibt es hier.

FC Liverpool bei Manchester City live: So zeigt Sky am Sonntag das Topspiel der Premier League

Begegnung : FC Liverpool vs. Manchester City

: FC Liverpool vs. Manchester City Sender :

: Sky Sport 1 (HD)



Sky Sport UHD

Beginn der Übertragung : 16.30 Uhr

: 16.30 Uhr Anpfiff : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Kommentator: Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld

Getty Images

Wer zeigt / überträgt die Premier League im Internet? Manchester City vs. FC Liverpool im LIVE-STREAM sehen

Für Fans der Premier League hat es dieser Spieltag in sich: Alle 20 Teams kommen oder kamen zum Einsatz, zudem gibt es das krönende Finale mit dem vielleicht wichtigsten Spiel der Saison am Sonntagabend. Wie das Spiel im TV gezeigt wird, haben wir bereits erklärt - aber wie verhält es sich im Internet?

Manchester City - FC Liverpool im LIVE-STREAM sehen: Das ist Sky Go!

Gute Nachrichten für alle potenziellen Zuschauer:innen, die am Sonntag die Premier League im LIVE-STREAM sehen wollen: Es gibt gleich zwei Plattformen von Sky im Internet! Sky Go ist eine davon, hier haben Sky-Kund:innen die Möglichkeit, bereits gebuchte Sky-Angebote und -Pakete zu streamen, ohne zusätzlich blechen zu müssen.

Ihr habt das Sport-Paket gebucht, könnt aber am Sonntag nicht von zuhause aus einschalten? Dann empfehlen wir euch die SkyGo-App herunterzuladen und hierüber zu streamen. So könnt ihr auch während dem Kuchentreffen bei Oma oder auf der Rückfahrt in der Bahn das Spiel live sehen!

Das Sky Ticket überträgt die Premier League: So ist ManCity vs. Liverpool im LIVE-STREAM zu sehen

Ihr habt kein Paket gebucht, möchtet aber unbedingt die Premier League verfolgen? Ihr wollt euch aber kein Paket buchen, weil euch die ewigen Vertragslaufzeiten und horrende Kosten abschrecken? Verständlich - aber zum Glück gibt es das Sky Ticket!

Hiermit müsst ihr kein langfristiges Abonnement abschließen und seid somit wesentlich flexibler - sowohl finanziell als auch zeitlich. Ihr könnt das Sky Ticket nämlich monatlich kündigen und müsst so nicht mehr Angst vor ewigen Knebelverträgen haben.

Die kostenlosen Apps von Sky: So streamt ihr die Premier League LIVE

Wer überträgt die Premier League? Die Aufstellungen des FC Liverpools und von Manchester City

Etwa eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die Vereine die Aufstellungen, für die sich Pep Guardiola und Jürgen Klopp entschieden haben. Wir tragen diese hier ein, klickt euch also zur richtigen Zeit wieder in den Artikel

Manchester City vs. FC Liverpool: Die Übertragung der Premier League im Überblick

TV Sky Sport 1 (HD) Sky Sport UHD LIVE-STREAM Sky Go Sky Ticket LIVE-TICKER GOAL Highlights YouTube