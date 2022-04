Manchester City - FC Liverpool heute live: Wer zeigt / überträgt den FA Cup?

Im Halbfinale des FA-Cups in England treffen heute Nachmittag (16. April 2022) Manchester City und der FC Liverpool aufeinander. Die Partie wird um 16:30 Uhr im Wembley-Stadion in London angepfiffen.

Beide Teams trafen im FA-Cup bisher zwei Mal aufeinander, beide Male war Liverpool siegreich. Das letzte Mal ist allerdings schon über zwanzig Jahre her. Auch in der Liga stehen die Teams ganz eng beieinander, nur ein Punkt trennt die beiden Mannschaften. Im letzten Aufeinandertreffen in der Liga trennten sich Guardiola und Klopp mit 2:2. Wer heute Nachmittag dann in das Finale des FA-Cups einziehen wird, erfahren wir ab 16:30 Uhr.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM liefert Euch GOAL.

Manchester City vs. FC Liverpool heute live: Das Duell auf einen Blick

Begegnung Manchester City vs. FC Liverpool Wettbewerb FA-Cup / Viertelfinale Anpfiff 16. April - 16:30 Uhr Spielort Wembley-Stadion (London)

Manchester City vs. FC Liverpool heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Für alle, die das Spiel gerne im klassischen TV verfolgen möchten, haben wir leider schlechte Nachrichten. Die Übertragungsrechte für den englischen FA-Cup liegen nur beim Streamingdienst DAZN, eine Übertragung im Free-TV gibt es somit also leider nicht mehr.

Manchester City vs. FC Liverpool heute live: Die Partie per LIVE-STREAM sehen

Wie gerade erwähnt ist DAZN zuständig für die Übertragung der heutigen Partie. Was genau könnt Ihr bei DAZN jetzt aber eigentlich sehen und wie? Wir klären Euch auf.

DAZN ist der größte Sport-Streamingdienst der Welt, dort könnt Ihr u.a. alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sehen, den Großteil der Champions-League-Partien und die spanische, italienische und französische Liga. Dazu kommen noch Übertragungen der NBA und NFL, sowie aus den Bereichen Tennis, Darts, Boxen oder Motorsport. Hier wird also sicherlich jeder Sportfan fündig.

Kostenmäßig müsst Ihr bei DAZN mit 29,99 Euro monatlich im Monatsabo rechnen, oder mit 24,99 Euro monatlich für das Jahresabo. Die günstigste Variante stellt die Einmalzahlung von 274,99 Euro für das Jahresabo dar.

Wer jetzt neugierig geworden ist, der findet hier den Link, um sich anzumelden.

Nun aber zurück zum Spiel. Wenn Ihr dann ein gültiges Abo und ein internetfähiges Gerät habt, könnt Ihr ab 16:00 Uhr die Vorberichterstattung mit Moderator Christoph Stadtler verfolgen, bevor dann um 16:30 Uhr Kommentator Uli Hebel mit Experte Ralph Gunesch übernimmt.

Mehr Infos zu DAZN:

Manchester City vs. FC Liverpool heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr nahezu in Echtzeit über die Geschehnisse auf dem Spielfeld informiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Manchester City vs. FC Liverpool heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.