Manchester City: Vater von Erling Haaland schließt Wechsel vor Vertragsende nicht aus

Erling Haaland geht erst seit Saisonbeginn für Manchester City auf Torejagd, dennoch gibt es immer wieder Gerüchte um einen vorzeitigen Abgang.

WAS IST PASSIERT? Alf-Inge Haaland, Vater von Manchester Citys Topstürmer Erling Haaland, hat einen Abschied seines Sohnes vor Vertragsende nicht ausgeschlossen. Der 22-jährige Norweger hat bei den Skyblues im vergangenen Sommer einen Vertrag bis 2027 unterzeichnet.

WAS WURDE GESAGT? "Er könnte 15 Jahre bei City bleiben, weil es ihm sehr gefällt und es ein großartiger Verein ist, aber ich habe den Eindruck, dass er beweisen will, dass er in jeder der großen Ligen gewinnen kann", so Haaland senior bei France Football. "In Deutschland war er schon zweieinhalb Jahre, und er könnte es auch in Zukunft so machen. Drei Jahre Premier League, dann nach Italien, Spanien oder Frankreich."

Der 50-Jährige fügte an, dass "noch nichts entschieden" sei, "aber es ist eine Möglichkeit, weil er in jedem Team ein Gewinner sein kann".

WAS IST DER HINTERGRUND? Haaland wechselte erst im vergangenen Sommer von Borussia Dortmund zu Manchester City, dennoch gibt es seitdem immer wieder Gerüchte über einen Wechsel in der Zukunft. Vor allem mit Real Madrid wird der Linksfuß regelmäßig in Verbindung gebracht.

WIE GEHT ES WEITER? Die Cityzens dürften kein Interesse haben, Haaland in naher Zukunft bereits wieder zu verkaufen. Medienberichten zufolge soll in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel verankert sein, die ab 2024 gezogen werden kann.

