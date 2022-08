Manchester City: Erling Haaland mit unglaublicher Schwalbe in Benefizspiel gegen den FC Barcelona

Manchester City und der FC Barcelona trafen in einem Beneizspiel aufeinander. Erling Haaland fiel mit einer dreisten Schwalbe auf.

Bei seinen bisherigen Auftritten für Manchester City zeigte sich Erling Haaland durchaus in guter Form, in einem Benefizspiel gegen den FC Barcelona aber schrieb er unschöne Schlagzeilen. Beim Spiel für den guten Zweck im Camp Nou, das im Zeichen des Kampfes gegen die Nervenkrankheit ALS stand, ließ sich der Norweger zu einer unschönen Schwalbe hinreißen.

Die Szene ging in den sozialen Netzwerken viral, zumal der Schiedsrichter tatsächlich auf Elfmeter entschied. Riyad Mahrez traf daraufhin zum 3:3-Endstand. Kritik an Haalands Verhalten hagelte es danach von den Fans, einer schrieb: "Wenn Neymar in einem Freundschaftsspiel so eine Schwalbe zeigen würde, würden alle durchdrehen. Aber da es Haaland betrifft, kümmert es keinen." Ein anderer bezeichnete Haalands Aktion als "schamlos".

Benefizspiel von Verletzung überschattet

Im Mittelpunkt des Spiels stand aber ohnehin der gute Zweck, sämtliche Erlöse des Spiels kommen der Luzon-Stiftung zugute, die sich für die Erforschung von ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) einsetzt. Die Partie fand vor großer Kulisse statt, über 90.000 Menschen kamen ins Stadion in Barcelona.

Überschattet wurde das Spiel durch eine Verletzung von Citys Luke Mbete, der in einem Luftzweikampf heftig mit dem Kopf mit Barças Andreas Christensen zusammengeprallt war. Der 18-Jährige wurde von mehreren Ärzten behandelt, die ihm eine Halskrause anlegten. Mit einem Fahrzeug wurde er schließlich unter aufmunterndem Beifall aus dem Stadion abtransportiert.