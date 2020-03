Manchester City: New York City Favorit auf Verpflichtung von Claudio Bravo

Im Sommer läuft der Vertrag von City-Keeper Bravo aus. Der Chilene könnte bald seine Schuhe in den Vereinigten Staaten schnüren.

MLS-Klub New York City ist an einer Verpflichtung von Keeper Claudio Bravo vom amtierenden englischen Meister Manchester City interessiert. Nach Informationen von Goal und SPOX ist der Schwesternklub der Cityzens Favorit auf die Dienste des Chilenen.

Bravos Vertrag läuft am Ende der laufenden Spielzeit aus, damit ist er zum Nulltarif zu haben. Bislang hat City keine Anzeichen gemacht, den Vertrag mit dem 36 Jahre alten Routinier verlängern zu wollen.

: Bravo ist hinter Ederson die Nummer zwei

Bravo, seit 2016 in Diensten der Skyblues, ist hinter Stammkeeper Ederson aktuell die Nummer zwei im Tor des englischen Meisters. Neben New York sind weitere -Klubs sowie der mexikanische Erstligist Monterrey am ehemaligen Barca-Keeper interessiert.

Der chilenische Nationalspieler kam vor vier Jahren von den Katalanen nach Manchester. In der laufenden Saison stand er 15 Mal zwischen den Pfosten des Teams von Cheftrainer Pep Guardiola, unter anderem im Finale des Carabao Cups gegen Aston Villa am vergangenen Sonntag (2:1).