Manchester City reagiert verärgert auf Bericht über angeblich drohenden CL-Ausschluss

Manchester City zeigt sich verärgert über die Veröffentlichung einer Zeitung über ein angeblich drohendes CL-Aus wegen Verstößen gegen das FFP.

hat sich über einen Bericht, in dem ein CL-Aus für den englischen Meister aufgrund von Verstößen gegen das Financial Fair Play (FFP) als wahrscheinlich bezeichnet worden ist, verärgert gezeigt und noch einmal die Vorwürfe als falsch zurückgewiesen. Dazu veröffentlichte der Klub ein offizielles Statement auf seiner Webseite.

Am Montag hatte die New York Times unter Berufung auf Insider berichtet , dass City aufgrund des angeblich illegalen Sponsorings durch Firmen aus Abu Dhabi aus der ausgeschlossen werden könnte. Aktuell läuft eine Untersuchung durch die Finanzkontrollabteilung des europäischen Fußballverbandes UEFA, der Club Financial Control Body Investigatory Chamber (CFCBIC).

Manchester City bezeichnet Bericht als "extrem beunruhigend"

"Der Klub verlässt sich auf die Unabhängigkeit der CFCBIC und die Ordnungsmäßigkeit des laufenden Verfahrens sowie auf das am 7. März abgegebene Versprechen der UEFA, dass es keine weiteren Kommentare zu der Sache gibt, während die Untersuchung noch läuft", schrieb Manchester City. "Deshalb ist der Bericht der New York Times , der sich auf "mit dem Fall vertraute Personen" beruft, extrem beunruhigend", fügte der Klub hinzu.

"Die Schlussfolgerungen sind, dass entweder das Vertrauen von Manchester City in die CFCBIC unangebracht ist oder dass das Verfahren bei der CFCBIC von Einzelnen dazu genutzt wird, den Verein und seine kommerziellen Interessen zu schädigen. Oder beides", erklärte Man City, um danach noch einmal die Vorwürfe zurückzuweisen: "Die Beschuldigungen bezüglich der finanziellen Unregelmäßigkeiten sind vollkommen falsch. Umfassende Beweise dafür sind der CFCBIC zur Verfügung gestellt worden", teilte der Verein mit.