Manchester City: Britischer Rekord? Skyblues gehen wohl All-in bei 15-jährigem Leeds-Star

Manchester City ist offenbar bereit dazu, eine britische Rekordsumme für das 15-jährige Talent Finley Gorman von Leeds United zu zahlen.

WAS IST PASSIERT? Manchester City soll sich mit Leeds United auf eine siebenstellige Ablösesumme für Finley Gorman geeinigt haben. Das will The Athletic erfahren haben. Die Summe sei laut dem Bericht britischer Rekord für einen Spieler dieser Altersklasse. Mit dem 15-Jährigen haben sich die Skyblues noch nicht auf einen Vertrag geeinigt, doch ein Abschluss werde bald erwartet.

WAS IST DER HINTERGRUND? Gorman ist aktuell mit einem Ausbildungsvertrag an Leeds gebunden, weshalb eine Ablösesumme für den Wechsel zu Manchester City fällig wird. Einen Profivertrag dürfte Gorman erst im September 2025 unterschreiben.

In dieser Saison debütierte Gorman im Alter von nur 14 Jahren für die englische U16-Auswahl. Mit 14 Jahren und 326 Tagen hält er außerdem den Rekord als jüngster Spieler, der in einem U18-Spiel der Premier League zwei Tore erzielt hat.

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Obwohl Gorman dem Bericht zufolge kurz davor steht, einen Vertrag beim Premier-League-Meister zu unterschreiben, hofft man in Leeds immer noch auf eine Veränderung der Situation und darauf, dass der 15-Jährige an der Elland Road weitermacht.