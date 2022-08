Manchester City: Pep Guardiola schließt Wechsel von Bernardo Silva aus

Bernardo Silva galt als möglicher Neuzugang bei Barcelona und PSG. Der Portugiese wird aber wohl bei Manchester City bleiben.

Trainer Pep Guardiola von Manchester City hat in der Causa Bernardo Silva ein Machtwort gesprochen und einem Abgang des Portugiesen bis zum Ende des Transferfensters am kommenden Donnerstag eine Absage erteilt. "Er wird hier bleiben, absolut", sagte Guardiola im Vorfeld des Premier-League-Spiels seiner Cityzens gegen Crystal Palace und ergänzte: "Kein Klub hat uns wegen Bernardo Silva angerufen, also bleibt er hier."

Silva galt in den vergangenen Wochen als möglicher Kandidat für einen Abschied von den Skyblues. Vor allem der FC Barcelona und Paris Saint-Germain wurden als Interessenten gehandelt. Zuletzt ließ Guardiola noch mit Aussagen aufhorchen, wonach Silva eine Vorliebe für Barcelona habe.

Bernardo Silva mit Vorliebe für Barça

Nach einem Benefizspiel zwischen beiden Klubs hatte Barça-Trainer Xavi seine Bewunderung für den 28 Jahre alten Mittelfeldspieler geäußert. "Ich liebe Bernardo als Spieler", sagte Xavi: "Er versteht alles und hat eine erstaunliche Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für Pep und er macht den Unterschied auf dem Platz."

Als zu hohe Hürde für die Katalanen erwies sich nun aber offenbar die Ablösesumme. ManCity bestand auf einer Summe um die 80 Millionen Euro für Silva, der noch einen Vertrag bis 2025 besitzt.