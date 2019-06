Medien: Manchester City verpflichtet Torhüter Asier Riesgo aus Eibar

Manchester City verstärkt sich auf der Torhüterposition offenbar mit Routinier Asier Riesgo aus Eibar, der ab 2020 ins Trainerteam wechseln soll.

hat sich offenbar mit Torhüter Asier Riesgo von verstärkt. Wie die Marca meldet, hat der 35-jährige Schlussmann beim englischen Meister einen Einjahresvertrag bis 2020 unterschrieben. Auch die Manchester Evening News berichten vom Interesse der Citizens an dem Routinier.

Riesgo soll hinter Stammkeeper Ederson und Youngster Arijanet Muric die erfahrene Nummer drei sein. Nach seinem geplanten Karriereende im kommenden Sommer soll der Spanier dann zudem als Torhütertrainer in den offiziellen Staff des Klubs integriert werden.

Manchester City: Was passiert mit Claudio Bravo?

Riesgo absolvierte in bislang über 180 Partien, in der letzten Saison stand er für Eibar in wettbewerbsübergreifend 16 Partien auf dem Rasen.

Möglich ist laut Daily Mail aber auch eine Leihe des 20-jährigen Muric zu Nottingham Forest, nachdem Claudio Bravo nach seinem Achillessehnenriss in der kommenden Saison wieder zur Verfügung steht und noch einen Vertrag bis 2020 hat.