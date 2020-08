Man-City-Star Bernardo Silva legt sich mit schadenfrohen Liverpool-Fans an: "Trinkt ein Bier, lest ein Buch!"

Bernardo Silva von hat bei Twitter auf die hämischen Kommentare der Liverpool-Fans reagiert, die sich über das Ausscheiden Citys in der gefreut hatten. Manchester unterlag am Samstag im Halbfinale der Königsklasse Olympique Lyon mit 1:3.

"An all die Liverpool-Fans, die nicht Besseres zu tun haben, als sich auf dem Account eines Man-City-Spielers rumzutreiben: Ihr tut mir leid", schrieb der Portugiese, der das Verhalten der Reds-Anhänger "erbärmlich" nannte.

Silva hatte einige Vorschläge, was die Liverpool-Fans lieber machen sollten: "Feiert Eure Titel, sucht Euch einen Partner, trinkt mit einem Freund ein Bier, lest ein Buch! Es gibt so viele Möglichkeiten", wetterte er.

And to all Liverpool fans that have nothing else to do than to come to a Man City player account, I’m also sorry for you but for the wrong reasons...😂 pathetic... go celebrate your titles, or try to find a partner, drink a beer with a friend, read a book...🤦🏻‍♂️ so many options!😅