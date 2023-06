Wo läuft Malta vs. England im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der EM-Qualifikation

England tritt in der EM-Qualifikation gegen Malta an. Wird das Spiel live im STREAM und TV übertragen?

In der Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland steht der dritte Spieltag an. In Gruppe C bekommt es dabei Malta am Freitag (16. Juni) mit England zu tun. Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr.

Die Engländer sind in der Gruppe aktuell Tabellenführer mit sechs Punkten. Malta steht hingegen noch ohne Zähler auf dem fünften und letzten Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Malta vs. England im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Malta vs. England, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Malta - England Wettbewerb EM-Qualifikation, 3. Spieltag Datum Freitag, 16. Juni 2023 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Ta' Qali Stadion in Attard (Malta)

Malta vs. England im LIVE-STREAM und TV schauen: Die Sender

Malta vs. England im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Malta-News

Malta ist in EM-Qualifikationsgruppe C der absolute Außenseiter und hat voraussichtlich keine Chance, sich tatsächlich für das Turnier in Deutschland zu qualifizieren.

Die ersten beiden Partien im März gingen verloren, dabei zog sich die Mannschaft von Trainer Michele Marcolini aber jeweils achtbar aus der Affäre: In Nordmazedonien hielt Malta lange ein 0:0, verlor am Ende knapp mit 1:2. Ein paar Tage später schaffte man es, gegen den hochfavorisierten Europameister Italien nur mit 0:2 zu verlieren.

Zudem gelang Malta in einem Freundschaftsspiel in Luxemburg vor wenigen Tagen ein weiterer Achtungserfolg. Dank eines Treffers von Kyrian Nwoko gewann man mit 1:0.

Die Aufstellung von Malta

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

England-News

Auch wenn die Engländer auf den verletzten Jude Bellingham verzichten müssen, gehen die Three Lions natürlich als haushoher Favorit in die Partie, die auf DAZN live übertragen wird.

Nach dem Viertelfinal-Aus gegen Frankreich bei der WM in Katar konnte England die beiden ersten Spiele des Jahres 2023 für sich entscheiden: Zunächst gelang ein 2:1-Sieg in Italien, dann gab es ein 2:0 zuhause gegen die Ukraine. Mit sechs Punkten aus zwei Spielen sind die Engländer damit eindeutig auf Kurs in Richtung EM-Qualifikation.

Die Aufstellung von England:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Malta gegen England live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 5 Siege Malta 0 Siege England 5 Unentschieden 0 Letztes Duell Malta vs. England 0:4 (WM-Qualifikation, 1. September 2017)

