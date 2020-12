Zwei EPL-Giganten wohl an 16-jährigem Union-Talent Malick Sanogo interessiert

Sein Vater wirbelte einst in der Bundesliga, nun steht Malick Sanogo bei Union Berlin auf dem Sprung zum Profi - und weckt Interesse bei Topklubs.

Malick Sanogo, 16-jähriger Stürmer aus dem Nachwuchs von Bundesligist , steht wohl bei den beiden englischen Topklubs Tottenham und Chelsea auf dem Zettel. Das berichtet die SportBild.

Sanogo, Sohn des früheren -Stürmers Boubacar Sanogo (u.a. bei Hamburg, Bremen und Hoffenheim), trainiert zurzeit bereits bei Unions Profis mit und könnte sogar als Ersatz für den weiter verletzt ausfallenden Max Kruse infrage kommen.

Malick Sanogo trainiert bei Union Berlin schon mit den Profis

"Malick und Mathis (Bruns, ebenfalls 16-jähriger Nachwuchsspieler von Union, d. Red.) sind gute Jungs, die auf Sicht die Chance haben, bei Union den Sprung zu schaffen", sagte Manager Oliver Ruhnert der SportBild. "Durch den Lockdown können die Jungs nicht trainieren, deshalb ist es für sie wichtig, bei den Profis Praxis zu bekommen. Urs Fischer ist sehr offen, was die Förderung von Talenten betrifft."

Sanogo war 2019 von Energie Cottbus in Unions Nachwuchsakademie gekommen. Vergangene Saison gelangen ihm 16 Tore und sieben Assists für die U17 in der B-Junioren-Bundesliga, in der laufenden Spielzeit kam er bis zur coronabedingten Unterbrechung auf sechs Treffer in vier Einsätzen. Zudem kam er auch für die U19 der Eisernen bereits zum Einsatz.

Auf Nationalmannschaftsebene könnte Sanogo neben der Elfenbeinküste (Heimatland seines Vaters) auch für die USA (wurde in New York geboren) und spielen. Der DFB hatte den Torjäger, dessen Vater mittlerweile als U16-Trainer von Union arbeitet, dieses Jahr bereits für seine U17-Auswahl nominiert. Wegen Corona wurden die Länderspiele seinerzeit jedoch abgesagt.