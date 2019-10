Maldini: Ibra hat "etwas Angst" vor Milan-Rückkehr

Paolo Maldini glaubt, Zlatan Ibrahimovic habe nach seinem Abenteuer in den USA etwas Angst vor einer Rückkehr in die Serie A.

Milans Technischer Direktor Paolo Maldini glaubt, Zlatan Ibrahimovic könnte Vorbehalte gegenüber einer Rückkehr in die haben. "Ibra wäre für uns eine Traum-Rückkehr aus verschiedenen Gründen. Ich glaube aber, er hat etwas Angst, nicht mehr der dominante alte Ibra zu sein", sagte Maldini Sky Sport Italia.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Ibrahimovic wurde kürzlich mit einem ablösefreien Transfer zu den offensiv schwächelnden Rossoneri in Verbindung gebracht. Auch Napoli und Bologna sollen am interessiert sein.

Ibra: "wie ein Spaziergang im Park"

Die Saison des Schweden bei seinem MLS-Klub endete in der Nacht auf Freitag mit der 3:5-Niederlage beim Stadtrivalen LAFC im Play-off-Viertelfinale. Ibrahimovic traf dabei zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich.

Seit seinem Wechsel in die MLS im März 2018 war der 38-Jährige in 58 Spielen an 68 Toren direkt beteiligt. Ein Abschied aus der MLS ist gut möglich, nachdem Ibrahimovic nach dem Aus meinte, die Liga sei "wie ein Spaziergang im Park" für ihn.