Zenit St. Petersburg hat im Zuge der Verpflichtung von Flügelspieler Malcom vom eine Spitze in Richtung gesendet. Die Italiener hatten den Brasilianer vergangenes Jahr beinahe zu sich gelotst.

Um den Transfer zu verkünden, postete Zenit auf seinem Twitter-Kanal ein Video mit Malcoms bisherigen Stationen. Dabei listete der russische Meister neben Corinthians, Bordeaux und Barca auch die Roma auf und nannte dabei den Zeitraum 22. Juli bis 23. Juli 2018.

Der Hintergrund: Die Römer waren sich seinerzeit bereits mit dem 22-Jährigen einig und warteten sogar schon am Flughafen auf Malcom. Nur, um dort dann zu erfahren, dass jener kurzfristig das Flugziel geändert hatte und Bordeaux schließlich doch in Richtung Barcelona verließ.

Bei den Katalanen konnte sich Malcom allerdings nicht durchsetzen, absolvierte vergangene Saison lediglich 15 Ligaspiele. Bei Zenit startet er nun einen neuen Anlauf, hat in St. Petersburg einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. 40 Millionen Euro überweisen die Russen für ihn an Barca, inklusive Bonuszahlungen könnte sich die Summe noch auf bis zu 45 Millionen Euro erhöhen.

Ultra proud to have had you with us Malcom. Now go bring all that greatness to the Russian league 🙌 Good luck at @fczenit_en 💪 https://t.co/5lCyHAQ0zx