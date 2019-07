Bericht: Malcom-Berater in England - FC Arsenal und Everton wohl interessiert

Beim FC Barcelona blüht Malcom auch in der kommenden Saison die Bank. Nun soll sich sein Berater in England befinden, um einen Wechsel auszuloten.

Offensivmann Malcom vom könnte dem spanischen Meister nach nur einer Saison den Rücken kehren. Wie Yahoo! Esportes meldet, befindet sich der Berater des Brasilianers derzeit in , um Gespräche mit zwei potenziellen Interessenten zu führen.

RMC Sport zufolge handelt es sich bei dem Premier-League-Duo um den und den . Demnach gelte Malcom als günstiger Alternative zu Wilfried Zaha, um den die Gunners vornehmlich buhlen sollen. , Zahas derzeitiger Arbeitgeber, verpasste dem Ivorer jüngst allerdings ein Preisschild von rund 80 Millionen Euro. Die Nordlondoner hätten bisher zwar Kontakt zum Umfeld Malcoms aufgenommen, jedoch noch kein Angebot unterbreitet.

Barcas Malcom: FC Everton mit 35-Millionen-Angebot?

Weiter soll hingegen Everton im Werben um den 22-Jährigen sein. Nach Informationen von RMC Sport planen die Toffees schon bald, eine Offerte über 35 Millionen Euro abzugeben.

Malcom steht nicht nur aufgrund der neuerlichen Barca-Gerüchte um Neymar (PSG) und Antoine Griezmann (Atletico Madrid) bei den Blaugrana auf dem Abstellgleis. Trainer Ernesto Valverde setzte bereits in der vergangenen Spielzeit kaum auf den Rechtsaußen, für den die Katalanen immerhin 41 Millionen Euro an überwiesen hatten. 24 Pflichtspiele standen am Ende der Saison für Malcom zu Buche, wobei er lediglich sechsmal von Beginn an randurfte.

Sein Vertrag in Barcelona ist noch bis 2023 gültig.