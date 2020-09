1. FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

2. Spieltag in der Bundesliga: Mainz trifft auf Stuttgart. Goal erklärt Euch, wie und wo die Partie live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Der 1. FSV empfängt am Samstag in der den . Die Partie wird heute um 15.30 Uhr in der Opel Arena angepfiffen.

Beide Teams haben ihren Saisonauftakt verloren, die Mainzer zogen beim 1:3 gegen den Kürzeren, der VfB hatte im Derby gegen Freiburg das Nachsehen. Nun sollen die ersten Punkte gesammelt werden.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo 1. FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Mainz 05 gegen VfB Stuttgart live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Bundesliga am Samstag

Wettbewerb : Bundesliga (2. Spieltag)

: Bundesliga (2. Spieltag) Datum : Samstag, 26. September 2020

: Samstag, 26. September 2020 Uhrzeit : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Ort : Opel-Arena

: Opel-Arena Zuschauer: 3.400

FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte

Die Bundesliga wird vom Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN übertragen. Da die Partie heute an einem Samstag stattfindet, zeigt Sky das Spiel live und exklusiv!

Die Mannschaft trainiert wieder! Mehr dazu 👇https://t.co/mOvxSXRTO9 — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) September 24, 2020

FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart heute live im TV sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Sky geht bereits ab 14 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 mit dem Vorbericht zur Bundesliga auf Sendung. Ihr könnt Euch aussuchen, ob Ihr die Konferenz auf diesem Kanal schaut oder ob Ihr lieber das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 6 sehen wollt. In der Konferenz kommentiert Markus Götz, das Einzelspiel übernimmt Klaus Veltman. Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Bezahlsender abonniert haben und einen entsprechenden Receiver besitzen.

Wie das geht und was das Angebot kostet, erfahrt Ihr auf der Webseite von Sky.

FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart im LIVE-STREAM: So geht's

Die Bundesliga läuft heute auch im LIVE-STREAM, dabei stehen Euch sogar zwei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung: Sky Go und Sky Ticket. Beide Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM bei Sky Go

Sky Go ist in jedem Sky-Paket enthalten und für Abonnenten frei zugänglich. Ihr müsst die App herunterladen, Euch anmelden – und schon kann es losgehen!

Mainz 05 gegen VfB Stuttgart im LIVE-STREAM sehen: Sky Ticket zeigt / überträgt die Bundesliga

Sky Ticket ist für Zuschauer gedacht, die kein Sky besitzen, aber dennoch das Spiel ihres Lieblingsvereins schauen möchten. Ihr schließt ein Abonnement ab, das Ihr jederzeit kündigen könnt, ihr seid also nicht langfristig an Sky gebunden. Die genauen Details zu den Angeboten und Preisen des Tickets findet Ihr hier.

FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellung

Kurz vor Spielbeginn findet Ihr hier die Aufstellungen von Mainz und Stuttgart.

Mainz 05 gegen VfB Stuttgart: Die Bundesliga im LIVE-TICKER verfolgen

Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal ist eine gute Alternative zum Bezahlfernsehen. Hier erfahrt Ihr in Sekundenschnelle alles Wichtige vom Spiel und von den Ergebnissen der anderen Plätze – schaut mal rein!

FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Highlights auf DAZN

Ihr habt das Spiel verpasst? Kein Problem, dann schaut Euch die Highlights der Bundesliga auf DAZN an!

DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning, der jedes Freitagsspiel, alle Montagsspiele und die Partie am Sonntag, die um 13.30 Uhr angepfiffen wird, live überträgt. Zudem gibt es die Highlights zu jedem Bundesligaspiel nur 40 Minuten nach dem Abpfiff auf der Plattform. Neben der Bundesliga streamt DAZN auch die , , La Liga, NFL, NBA, NHL, MLB und viele weitere Sportarten. Nach dem Gratismonat kostet das Portal 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Teams im Vergleich

1. FSV Mainz 05 bisher 28 Spiele (wettbewerbsübergreifend) VfB Stuttgart 12 Siege 10 6 Remis 6 45 Tore 41 Jean-Philippe Mateta (15 Mio. Euro) wertvollster Spieler Nicolas Gonazlez (12 Mio. Euro) 104,9 Mio. Euro Marktwert 79,7 Mio. Euro

FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick