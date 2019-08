Mainz 05: Jeremiah St. Juste kommt von Feyenoord Rotterdam

Bundesligist hat Innenverteidiger Jeremiah St. Juste vom niederländischen Topklub Rotterdam verpflichtet. Wie die Rheinhessen am Mittwochabend offiziell vermeldeten, hat der 22-Jährige einen Vierjahresvertrag bis 2023 unterschrieben.

"Jeremiah St. Juste ist ein sehr dynamischer Innenverteidiger mit hoher Grundgeschwindigkeit und einer intelligenten Spieleröffnung", freute sich der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder über die neueste Verpflichtung. "Er ist aufgrund seiner guten Technik ebenfalls flexibel in der Defensive einsetzbar – bei Feyenoord hat er zuletzt bewiesen, dass er als etatmäßiger Innenverteidiger auch auf der defensiven Außenbahn Top-Leistungen bringen kann."

St. Juste wurde beim ausgebildet und wechselte 2017 zu Feyenoord. 2018/19 absolvierte er für den Tabellendritten der vergangenen -Saison insgesamt 26 Pflichtspiele (drei Tore). "Mainz 05 ist ein für mich ein großer Klub mit fantastischen Fans. In meinem Alter für einen Verein wie den FSV in der spielen zu dürfen, ist eine großartige Gelegenheit", sagte der frühere niederländische U21-Nationalspieler, der laut Voetbal International rund neun Millionen Euro Ablöse kostet. Inklusive Boni könne die Summe noch auf bis zu zwölf Millionen Euro ansteigen.

