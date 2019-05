Bundesliga: Mainz 05 verpflichtet Cyrill Akono von Preußen Münster

Cyrill Akono machte in der vergangenen Drittligasaison in Münster auf sich aufmerksam. Mainz 05 sichert sich nun die Dienste des 19-Jährigen.

Der FSV hat unmittelbar nach dem Ende der Spielzeit 2018/19 in der seinen dritten Transfer für die neue Saison getätigt. Vom Drittligisten Preußen Münster kommt das 19 Jahre alte Sturmtalent Cyrill Akono. Das teilten die Rheinhessen am Montag mit.

Akono kam in der vergangenen Saison auf insgesamt 15 Spiele (vier Tore) für die Münsteraner Profimannschaft, dazu erzielte er in der A-Junioren-Bundesliga West in elf Spielen zehn Treffer.

Mainz holt Akono: "Behutsam an die Profis heranführen"

Im April war der in Münster geborene Deutsch-Kameruner erstmals für die U19-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nominiert worden.

"Cyrill ist ein zielstrebiger, klarer und fokussierter Typ mit sehr gutem Charakter", sagte der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder: "Wir werden ihn bei uns behutsam über die zweite Mannschaft an die Profis heranführen."