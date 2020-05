Mainz 05 vs. 1899 Hoffenheim: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung der Bundesliga

FSV Mainz 05 gegen die TSG 1899 Hoffenheim, so lautet ein Spiel der Bundesliga am Samstagnachmittag. Hier gibt's alle Infos zu TV und LIVE-STREAM.

Samstagnachmittag, die ideale Zeit für die . Am 29. Spieltag hat der FSV die TSG zu Gast. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Die Mainzer sind unter ihrem Trainer Achim Beierlorzer ganz schwach aus der Coronapause gekommen. Nach dem 2:2 in Köln gab es eine 0:5-Packung gegen , eine noch höhere Niederlage wäre dabei ebenfalls möglich gewesen. Gegen stand am Mittwochabend ein 1:1 zu Buche.

Für eine Überraschung sorgte auch 1899 Hoffenheim, als man zum ersten Spieltag nach Corona ein 0:3 gegen kassierte. Zudem reichte es in Paderborn trotz bester Einschussgelegenheiten nur zu einem 1:1. Immerhin wurde das Heimspiel gegen den am Mittwoch mit 3:1 gewonnen.

Mehr Teams

Mainz 05 vs. 1899 Hoffenheim heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga am Samstag. Und: die Bilanz bzw. die Aufstellungen.

Mainz 05 vs. 1899 Hoffenheim am Samstag in der Bundesliga: Alle Infos

Begegnung Mainz 05 vs. 1899 Hoffenheim Datum, Uhrzeit Samstag, 30.05.2020 – 15.30 Uhr Ort OPEL-Arena, Mainz Zuschauer Keine Zuschauer (Geisterspiel)

Mainz 05 vs. 1899 Hoffenheim heute live im TV sehen: So klappt's

Die Frage, die sich Euch natürlich stellt, ist, wie denn das Spiel zwischen den Mainzern und den Kraichgauern am Samstag live im TV gezeigt wird. Geht das kostenlos oder müsst Ihr etwas bezahlen? Und: Geht es überhaupt?

Mainz 05 vs. 1899 Hoffenheim heute live im TV bei Sky sehen

Sky ist der Sender schlechthin, wenn es um die Übertragung der Bundesliga am Samstag live im TV geht. Der Sender hält die Rechte an den Spielen, die um 15.30 Uhr angepfiffen werden.

Dazu gehört auch Mainz 05 vs. 1899 Hoffenheim. Für beide geht es um wichtige Punkte, um mit den Abstiegsrängen nichts zu tun zu haben. Sky zeigt die Begegnung heute live im TV – hier habt Ihr wiederum zwei Optionen.

🗣️ „Ich hatte wegen des Videobeweises ja viel Zeit, mir Gedanken zu machen. Mark hat dann beim Anlauf einen extremen Winkel genommen. Da habe ich mir gedacht, dass er mich locken will."



Save of the Day ➡️ #Baumann#TSGKOE pic.twitter.com/TXea11Te9y — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) May 27, 2020

Mainz 05 vs. 1899 Hoffenheim heute live bei Sky in der Konferenz und im Einzelspiel

Übertragungsbeginn : 14.30 Uhr

: 14.30 Uhr Mainz vs. Hoffenheim im Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 5 (HD)

Mainz vs. Hoffenheim in der Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Kommentator im Einzelspiel: Tom Bayer

Die Übertragung von Mainz 05 vs. 1899 Hoffenheim heute live im TV bei Sky sehen, das geht. Doch um die vollen 90 Minuten zu sehen, müsst Ihr Kunde bei Sky werden.

Alle Informationen zu den Preisen und Kosten des Senders lest Ihr auf der Homepage von Sky. Kommt für Euch eine Übertragung von Mainz vs. Hoffenheim heute live im TV nicht infrage, dann könnt Ihr einen LIVE-STREAM verwenden.

Mainz 05 vs. 1899 Hoffenheim heute im LIVE-STREAM anschauen: Diese Optionen habt Ihr

Mainz 05 vs. 1899 Hoffenheim, Beierlorzer gegen Schreuder, Rot gegen Blau: Das Duell zwischen den beiden Bundesligisten, die auch geografisch nicht weit auseinander liegen am Samstagnachmittag verspricht jede Menge Spannung.

Doch wenn Ihr die Begegnung nicht live im TV anschauen könnt, was dann? Wir liefern Euch in diesem Abschnitt alle Infos zur Übertragung im LIVE-STREAM.

Mainz 05 vs. 1899 Hoffenheim heute live im Stream von Sky Go

Mainz 05 vs. 1899 Hoffenheim wird am Samstag ebenfalls von Sky Go im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen.

Der Streamingdienst gehört zu Sky und ist mit dem TV-Sender eng verknüpft. Im Klartext bedeutet das: Habt Ihr einen Account bei Sky, dann seid Ihr automatisch in der Lage, Mainz gegen Hoffenheim live im Stream von Sky Go zu sehen.

Die Übertragung ist genau die gleiche wie im regulären Sky-Programm, einzig könnt Ihr bei der Gerätewahl selbst entscheiden. Ob Laptop, Smartphone oder Tablet – Mainz gegen Hoffenheim wird heute live im Stream übertragen.

Mainz 05 vs. 1899 Hoffenheim heute live im Stream von Sky Ticket

Ihr wollt Euch jedoch nicht langfristig an Sky binden, sondern einfach nur die letzten Spiele der regulären Bundesligasaison 2019/20 sehen? Ganz einfach, dann hat Sky Ticket das ideale Angebot für Euch.

Der Streamingdienst gehört ebenfalls zu Sky, ist aber unabhängig von langfristigen Vertragsabschlüssen. Das End-of-Season-Ticket bietet Euch an, die letzten Duelle der Bundesligasaison in voller Länge im Stream zu sehen.

Auch Mainz vs. Hoffenheim kommt dort heute im LIVE-STREAM.

Zeigt DAZN Mainz 05 vs. 1899 Hoffenheim heute im LIVE-STREAM?

Sky hat die Begegnung Mainz 05 vs. 1899 Hoffenheim heute im TV und LIVE-STREAM parat, das wissen wir bereits. Doch wie sieht es beim zweiten Rechteinhaber der Bundesliga aus? Zeigt DAZN am Samstag ebenfalls Fußball heute live und in voller Länge?

Nein, denn DAZN besitzt keine Rechte am Bundesliga-Samstag – nur freitags, sonntags um 13.30 Uhr und am Montagabend ist DAZN im Bilde.

Heißt im Umkehrschluss: Um Mainz 05 vs. 1899 Hoffenheim heute live sehen zu können, müsst Ihr ein Sky-Kunde sein oder mit Sky Ticket die vollen 90 Minuten live streamen. Ein Angebot hat DAZN dennoch für Euch.

Mainz 05 vs. 1899 Hoffenheim heute im LIVE-TICKER von Goal nachlesen

Ihr wisst bereits, dass Ihr die vollen 90 Minuten zwischen Hoffenheim und Mainz im TV und LIVE-STREAM verpasst? Dann heißt es, schnell eine Alternative suchen.

Diese bekommt Ihr sogar direkt hier von Goal – mit einem Ticker. Denn Mainz 05 vs. 1899 Hoffenheim läuft bei uns im ausführlichen LIVE-TICKER.

Hier wird bereits 30 Minuten vor Anpfiff in der Opel-Arena genauestens berichtet, wie denn die Aufstellungen aussehen und wie die Ausgangslage aussieht. Und das Beste: Mainz 05 vs. 1899 Hoffenheim läuft kostenlos bei Goal im LIVE-TICKER.

Jetzt aber: Ihr habt die Begegnung Mainz 05 gegen 1899 Hoffenheim tatsächlich verpasst und wollt schnellstens die Tore, Highlights und so weitersehen?

Dann seid Ihr wiederum bei DAZN genau richtig, denn der Streamingdienst zeigt die besten Szenen der Bundesligaspiele immer 40 Minuten nach Abpfiff auf seiner Plattform.

DAZN könnt Ihr kostenlos aufrufen, wenn Ihr Euch für einen Gratismonat entscheidet. Danach kostet DAZN 11,99 Euro monatlich, außer Ihr bucht ein Jahresabonnement für 119,99 Euro (einmalig). Hier erfahrt Ihr noch mehr dazu.

Mainz 05 vs. 1899 Hoffenheim: Die Aufstellung

Das ist die Startelf des FSV Mainz 05:

Müller - Baku, Bruma, Hack, Niakhate - Fernandes, Barreiro - Awoniyi, Boetius, Quaison, Mateta



Baumann - Nordtveit, Posch, Bogarde, Zuber - Rudy, Samassekou - Skov, Baumgartner, Bruun Larsen - Dabbur

Mainz 05 vs. 1899 Hoffenheim: Die Opta-Fakten vor dem Spiel

Der FSV Mainz 05 gewann die letzten beiden Bundesliga-Partien gegen die TSG 1899 Hoffenheim (4:2 H, 5:1 A) – nur in den ersten vier BL-Duellen von 2009 bis 2011 feierte der FSV zuvor mehrere Siege in Folge gegen die TSG (vier Siege).

Der FSV Mainz 05 verlor nur eines der letzten sieben Bundesliga-Heimspiele gegen die TSG 1899 Hoffenheim (drei Siege, drei Remis) – im September 2017 gab ein 2:3.

Mainz 05 erzielte gegen die TSG Hoffenheim 42 Tore (wie gegen Freiburg) – gegen keinen anderen Bundesligisten mehr. Die TSG erzielte nur gegen Hannover mehr BL-Tore (41) als gegen Mainz (38, wie gegen Mönchengladbach und Bremen).

Tore satt: In acht der letzten neun Bundesliga-Duelle zwischen dem FSV Mainz 05 und der TSG 1899 Hoffenheim fielen vier oder mehr Tore. Insgesamt sind es 46 Treffer in diesen Partien, also im Schnitt über fünf pro Spiel (5.1).

Der 1. FSV Mainz 05 spielt mit 28 Punkten nach 28 Spielen die geteilt zweitschlechteste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte (wie 2005/06), nur 2017/18 waren es weniger Zähler (26).

Mainz 05 kassierte in der laufenden Bundesliga-Saison 61 Gegentore (2.2 pro Spiel), mehr als jedes andere Team. Nie zuvor hatte Mainz in einer kompletten Bundesligasaison mehr als 57 Gegentore kassiert (2006/07 und 2018/19).

Der Mainzer Top-Torschütze, Robin Quaison (12 Tore), war in seinen letzten vier Bundesliga-Spielen an keinem Treffer direkt beteiligt – mehr BL-Spiele ohne Torbeteiligung hatte der Schwede letztmals im Herbst 2018.

Das 3:1 gegen Köln war der erste Bundesliga-Sieg der TSG Hoffenheim seit dem 2:1 gegen Leverkusen am 1. Februar und somit seit 116 Tagen.

Hoffenheims Christoph Baumgartner war gegen Köln an drei Toren direkt beteiligt (zwei Tore, eine Vorlage), an so vielen wie davor 2020 insgesamt (drei Tore). Mehr als eine Torbeteiligung in einem Bundesliga-Spiel war ihm zuvor noch nie gelungen.

In den letzten neun Bundesliga-Spielen kassierte Hoffenheim immer mindestens ein Gegentor (gesamt 18) – die längste aktuelle Serie aller Bundesligisten. Die letzte Weiße Weste holte die TSG am 26. Januar beim 3:0 Sieg in Bremen.

Mainz 05 vs. 1899 Hoffenheim: Der Direktvergleich