Ex-Inter-Star Maicon wechselt zu Sona Calcio in die Serie D

Der italienische Viertligist ASD Sona Calcio hat den früheren brasilianischen Nationalspieler Maicon verpflichtet. Der 39-jährige Ex-Profi von war zuletzt in der brasilianischen vierten Liga für Villa Nova AC aktiv. Über Vertragsmodalitäten machte der Klub keine Angaben.

Sonas Sportdirektor Claudio Ferrarese erklärte im Gespräch mit FCInter1908.it, dass es sich zunächst um einen Scherz gehandelt hatte, den Rechtsverteidiger zu verpflichten: "Die Idee entstand vor drei Monaten, eigentlich zum Spaß. Ein Mitarbeiter fragte mich: 'Warum versuchen wir nicht, Maicon zu holen?' Ich antwortete lachend: 'Auf dem See oder bei Sona Calcio?“, sagte der 42-Jährige: "Aber er meinte es ernst und ich sage Ihnen, es war einfacher, den Spieler zu überzeugen, als ich erwartet hatte. Mit Sona trainieren wir praktisch am Gardasee, und sehr nahe an Mailand, das Maicon so sehr liebt.“

Random transfer of the day. Do you remember Douglas Maicon? He’s flying right now from Brazil to Italy where he’ll join Sona, Italian 4th division club. Maicon - 39 years old - is back in Europe. 🇧🇷 #Maicon pic.twitter.com/teQrmUsWg8