1. FC Magdeburg - Viktoria Köln heute live: TV und LIVE-STREAM - die Infos zur Übertragung der 3. Liga

Spitzenreiter gegen Tabellenmittelfeld: In der 3. Liga kommt es am 33. Spieltag zum Duell 1. FC Magdeburg vs. Viktoria Köln. Angepfiffen wird die Partie um 14.00 Uhr in der Magdeburger MDCC-Arena.

Wird es doch noch einmal spannend im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga? In den letzten drei Spielen konnten die Magdeburger nicht mehr gewinnen und der Vorsprung auf Verfolger Kaiserslautern ist vor diesem Spieltag auf nur noch sechs Punkte geschrumpft.

Wird Magdeburg heute erneut geärgert oder festigt der FCM seine Position in der Tabelle? GOAL liefert die Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

1.FC Magdeburg vs. Viktoria Köln heute live: Die Faktenlage

Wettbewerb 3. Liga | 33. Spieltag Begegnung 1.FC Magdeburg vs. Viktoria Köln Datum Samstag, 09. April 2022 Uhrzeit 14.00 Uhr Ort Magdeburg | MDCC-Arena

3. Liga heute live im TV: Wird 1. FC Magdeburg vs. Viktoria Köln im Free-TV übertragen?

Gute Nachrichten für alle Fans der 3. Liga: Die Begegnung zwischen Magdeburg und Köln wird heute live im Free-TV zu sehen sein. Die 3. Sender der ARD haben sich in dieser Saison zahlreiche LIVE-Begegnungen am Samstagnachmittag sichern können. Da ist es wenig verwunderlich, dass auch diese Begegnung im kostenlosen Fernsehen gezeigt wird. Für die Übertragung der Partie sind in diesem Fall sogar gleich zwei Sender verantwortlich: Sowohl MDR als auch WDR versorgen Euch heute mit LIVE-Bildern.

Magdeburg vs. Viktoria Köln heute live im kostenlosen STREAM sehen? So funktioniert es!

Die beiden angesprochenen TV-Sender stellen Euch neben der linearen Fernsehübertragung auch einen kostenlosen LIVE-STREAM zur Begegnung zur Verfügung.

1. FC Magdeburg vs. Viktoria Köln heute live im STREAM verfolgen: Mit MagentaSport jedes Spiel der 3. Liga live sehen!

Die Streamingplattform MagentaSport dürfte mittlerweile den meisten Anhänger:innen der 3. Liga ein Begriff sein: Der Sportsender konnte sich die Rechte zur Übertragung an allen (!) Spielen der 3. Liga sichern! Zum weiteren Angebot des Senders gehören alle Spiele der Frauen-Bundesliga, die DEL und BBL. Dieses große Angebot könnt Ihr als Kunde der Telekom bereits ab 4,95€ pro Monat genießen (Jahresabo) und im STREAM auf zahlreichen Devices nutzen. Wollt Ihr Euch vertraglich nicht so lange binden, können Kunden der Telekom für 9,95€ pro Monat das Monatsabo abschließen.

Doch keine Sorge: Auch wenn Ihr keine Kunden des Mobilfunkdienstleisters seid, könnt Ihr MagentaSport nutzen. Für 9,95€ pro Monat bekommt Ihr das Jahresabo und für 16,95€ pro Monat das bereits beschriebene Monatsabo.

Einzelspiele der 3. Liga buchen? Mit OneFootball 1. FC Magdeburg vs. Viktoria Köln für nur 2,99€ verfolgen

Eine weitere Möglichkeit, Spiele der 3. Liga live im STREAM zu sehen, möchten wir Euch nun vorstellen. Die auf Fußball spezialisierte Plattform OneFootball ermöglicht Fans durch eine Kooperation mit MagentaSport, Spiele der 3. Liga als Einzelspiel auf Pay-per-View-Basis zu buchen.

Weitere Einzelheiten zu OneFootball könnt Ihr an dieser Stelle nachlesen.

1.FC Magdeburg vs. Viktoria Köln heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen

Aufstellung Magdeburg:

Reimann - Obermair, Müller, Bittroff, Bell Bell - Krempicki, Rieckmann, Conde - Atik, Schuler, Ceka

Aufstellung Viktoria Köln:

Nicolas - Siebert, Lorch, Greger, Buballa - Klefisch, Fritz - Heister, Sontheimer, Handle - Philipp

3. Liga heute live im TV und STREAM: Die Übertragung von 1. FC Magdeburg vs. Viktoria Köln in der Übersicht