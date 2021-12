Magdeburg vs. VfL Osnabrück live: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER 1:0

19. Spieltag in der 3. Liga: Am Samstag hat Tabellenführer Magdeburg den VfL Osnabrück zu Gast. Los geht es heute um 14 Uhr.

Magdeburg will mit einem Sieg über Osnabrück heute einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg machen. Der FCM thront mit fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz drei an der Spitze der 3. Liga. Sechs der letzten sieben Ligapartien hat der FCM gewonnen, zuletzt gab es ein spektakuläres 5:2 bei 1860 München.

Osnabrück darf sich als Siebter auch noch berechtigte Hoffnungen machen, diese Saison im Aufstiegsrennen mitzumischen. Allerdings ist der VfL seit drei Spielen sieglos - die schwere Aufgabe beim Ligaprimus kommt da wohl eher ungelegen.

Magdeburg vs. VfL Osnabrück: Hier gibt es die 3. Liga heute im LIVE-TICKER. In einem separaten Artikel auf GOAL erhaltet Ihr zudem alle Informationen dazu, wo Ihr das Spiel live im TV oder LIVE-STREAM schauen könnt.

Magdeburg vs. VfL Osnabrück live: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER

Magdeburg - Osnabrück 1:0 (1:0) Tore: 1:0 Schuler (37.) Aufstellung Magdeburg: 1 Reimann - 28 Obermair, 24 Bittroff, 27 Burger, 19 Bell Bell - 29 Condé, 16 Andreas Müller, 13 Krempicki - 21 Ceka, 26 Schuler, 23 Atik Aufstellung Osnabrück: 22 Kühn - 23 Omar Traore, 33 Beermann, 18 Trapp, 3 Kleinhansl - 26 Klaas, 8 Ulrich Taffertshofer, 13 Kunze - 11 Simakala, 20 Heider, 30 Opoku Gelbe Karten Kühn (16.), Bittroff (18.), Schuler (42.), Kleinhansl (45.)

Halbzeitfazit:Der 1. FC Magdeburg führt etwas glücklich mit 1:0 gegen den VfL Osnabrück! Die Hausherren kamen häufig nicht über die guten Ansätze hinaus und bissen sich an der starken Defensive des VfL die Zähne aus. Die Niedersachsen wiederum fanden durch Konter viele Lücken im Abwerhverbund des Gegners, doch insbesondere Opoku scheiterte mehrmals in guten Situationen am starken Dominik Reimann. Der Torwart war es auch, der Luca Schuler mit einem langen Ball steil schickte und damit die erste richtig gute Chance kreierte. Eine gute Minute später fand Condé dann erneut Schuler, der im zweiten Anlauf Kühn überwinden konnte!

Magdeburg vs. VfL Osnabrück heute im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45. +2 | Dann ist Halbzeit.

Magdeburg vs. VfL Osnabrück heute im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

45. | Gelbe Karte für Florian Kleinhansl (VfL Osnabrück) Kleinhansl lässt sein linkes Bein stehen und einen Gegenspieler drüberfallen. Auch dafür gibt es zurecht Gelb.

44. | Den fälligen Freistoß im rechten Halbfeld zirkelt Kleinhansl auf den Elfmeterpunkt. Dort klärt Luca Schuler etwas zu kurz, doch der anschließende Distanzschuss fliegt gefahrlos übers Tor.

Magdeburg vs. VfL Osnabrück heute im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

42. | Gelbe Karte für Luca Schuler (1. FC Magdeburg) Für einen überharten Einsatz an der Außenlinie sieht der Torschütze zum 1:0 die Gelbe Karte.

40. | 30 Meter vor dem Tor ergibt sich Raum für Heider, der jedoch voreilig links auf Opoku hinausspielen will. Der letzte Verteidiger steht dort noch im Weg und bereinigt die Situation.

38. | Kunze gibt einen Distanzschuss ab, der jedoch weit übers Tor hinwegfliegt.

Magdeburg vs. VfL Osnabrück heute im LIVE-TICKER: TOOOOOOR! 1:0, Torschütze: Schuler

37. | Tooooooooooor! Und dann doch Schuler! Stellungsfehler von Beermann, der Angreifer ist nach Steilpass frei durch. Eiskalt umrundet er Keeper Kühn und schiebt den Ball mit links ins leere Tor.

35. | Magdeburg verdankt Keeper Reimann nicht nur das 0:0, sondern fast auch eine Torvorlage! Ein langer Ball des Torwarts fliegt über alle hinweg und schafft es bis zu Schuler, der leicht bedrängt abziehen kann. Sein Schuss mit links geht allerdings genau auf Kühn.

32. | Die Partie wird ruhiger, das merken auch die Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine Verschnaufpause, die Ruhe vor dem Sturm?

28. | Für den Moment kann sich Osnabrück vorne festsetzen. Magdeburg bedient sich an langen Bällen, um für eine kurze Befreiung zu sorgen.

25. | Erneut wird Reimann gefordert. Den Kopfball von Beermann pflückt der Schlussmann sicher aus der Luft.

24. | Die Fahne an der Seitenlinie geht hoch, als Schuler zusammen mit Atik alleine aufs Tor zuläuft. Da ist er aus dem Abseits gestartet.

23. | Jetzt kann Atik von links in die Mitte ziehen und aus 17 Metern wuchtig schießen. Den unplatzierten Schuss blockt Kühn nach vorne weg, wo ein Verteidiger klärt.

21. | Opoku vergibt die große Chance! Einen langen Diagonalpass verlängert Heider per Kopf in den Strafraum, wo nur Opoku einläuft, doch den springenden Ball direkt auf Dominik Reimann schießt! Kurz darauf wird auch noch Simakal geschickt, der unter Bedrängnis und aus spitzem Winkel ebenfalls am Torwart der Ostdeutschen scheitert.

20. | Baris Atik bringt Hitze ins Spiel. Nachdem er Taffertshofer umtritt, gibt er dem Niedersachsen noch einige Worte mit.

Magdeburg vs. VfL Osnabrück heute im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

18. | Gelbe Karte für Alexander Bittroff (1. FC Magdeburg) Kurz darauf zieht Bittroff im Mittelfeld ein taktisches Foul, um das Umschalten der Gäste zu unterbinden.

17. | Den fälligen Freistoß tritt Atik. Die Kugel flattert extrem, kommt aber dennoch zentral auf Kühn. Der geht auf Nummer sicher und faustet den Ball zur Seite weg.

Magdeburg vs. VfL Osnabrück heute im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

16. | Der erste große Aufreger! Schuler rennt allein auf Kühn zu, der Keeper kommt raus und wirft sich in den Ball. Dabei trifft er Schuler, der fällt. Freistoß und gelb. Das geht in Ordnung, weil Kühn zurückzieht und Schuler nicht voll trifft.

14. | Die Partie kippt nun in die Richtung der Osnabrücker. Magdeburg scheint fast verwundert, dass es nicht so leicht wie letzte Woche gegen München sein wird.

12. | Die erste klare Chance gehört aber dann den Gästen: Opoku zieht von links in die Mitte und steckt auf Kunze durch. Dessen Schuss aus spitzem Winkel ist allerdings kein Problem für Reimann.

9. | Magdeburg versucht früh, die Kontrolle zu übernehmen. Osnabrück ist auf Nadelstiche aus. Hier könnte es ein sehr munteres Spiel werden.

4. | Zum ersten Mal dringen die Gastgeber in den Strafraum des Gegners ein. Connor Krempickis Schussversuch wird allerdings geblockt.

1. | Aaron Opoku holt direkt den ersten Eckstoß von der linken Seite heraus, den er auch selbst in die Mitte schlägt. Der Ball fliegt im hohen Bogen auf den zweiten Pfosten, wo ein Osnabrücker zurück in die Mitte köpft. Im Getümmel behalten allerdings die Magdeburger die Oberhand.

Magdeburg vs. VfL Osnabrück heute im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Als Schiedsrichter hat die DFL den Bundesliga erprobten Robert Schröder nach Magdeburg geschickt. Ihm assistieren die Linienassistenten Dr. Jan Clemens Neitzel-Petersen und Marius Schlüwe.

Vor Beginn | Erst zehnmal trafen der 1. FC Magdeburg und der VfL Osnabrück aufeinander. Sechsmal siegten die Ostdeutschen, dreimal nahmen die Niedersachsen die Punkte mit. Nur ein Aufeinandertreffen endete mit einem Unentschieden.

Vor Beginn | Viermal wechselt demgegenüber Daniel Scherning. Nach dem enttäuschenden 0:0 gegen das Tabellenschlusslicht TSV Havelse rotiert der Trainer auf drei Positionen. Der gesperrte Timo Beermann sowie Sven Köhler und Felix Higl fehlen in der Aufstellung. Dafür beginnen Ulrich Taffertshofer, Marc Heider und Tom Bertelsmann.

Vor Beginn | Angesichts des überragenden Auftritts in München und einer fünf-Tore-Führung zur Halbzeit sieht Christian Titz keinen Grund für Wechsel in seiner Aufstellung. Der ehemalige HSV-Trainer schickt dieselbe Elf aufs Spielfeld.

Vor Beginn | Zwischen Licht und Schatten befindet sich zurzeit der VfL Osnabrück. Positiv ausgedrückt hat der Zweitliga-Absteiger nur eines der letzten sieben Spiele verloren, allerdings holten die Niedersachsen nur zwei Punkte aus den letzten drei Spielen. So fiel Osnabrück auf den siebten Rang zurück, liegt aber weiterhin in unmittelbarer Nähe zu den Aufstiegsrängen.

Vor Beginn | Es läuft für den 1. FC Magdeburg! Die Sachsen-Anhalter gewannen die letzten drei Spiele und bauten ihren Vorsprung auf die Konkurrenz auf fünf Punkte aus, obwohl sie eine Partie weniger absolviert haben. Zuletzt fegte der dreifache DDR-Meister 1860 München mit einem fulminanten 2:5 weg und geht nun mit viel Selbstvertrauen in dieses Topspiel.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 3. Liga zur Begegnung des 19. Spieltages zwischen Magdeburg und Osnabrück.

Magdeburg vs. VfL Osnabrück heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Magdeburg:

1 Reimann - 28 Obermair, 24 Bittroff, 27 Burger, 19 Bell Bell - 29 Condé, 16 Andreas Müller, 13 Krempicki - 21 Ceka, 26 Schuler, 23 Atik

Osnabrück setzt auf folgende Aufstellung:

22 Kühn - 23 Omar Traore, 33 Beermann, 18 Trapp, 3 Kleinhansl - 26 Klaas, 8 Ulrich Taffertshofer, 13 Kunze - 11 Simakala, 20 Heider, 30 Opoku

Magdeburg vs. VfL Osnabrück heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Magdeburg vs. Osnabrück heute ... live im Free-TV MDR / NDR live im Pay-TV Magenta Sport im LIVE-STREAM mdr.de / ndr.de / Magenta Sport im LIVE-TICKER GOAL

Magdeburg vs. Osnabrück live, die 3. Liga heute im LIVE-TICKER: Das Spiel im Überblick