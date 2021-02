1. FC Magdeburg gegen SC Verl heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

25. Spieltag in der 3. Liga: Der 1. FC Magdeburg empfängt den SC Verl. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Der 1. FC Magdeburg trifft auf den SC Verl . Diese Partie des 25. Spieltages wird heute Nachmittag um 14 Uhr in Magdeburg angestoßen.

Der 1. FC Magdeburg befindet sich mitten im Abstiegskampf der 3. Liga. Vor dem Saisonstart hätte man da eher den Aufsteiger SC Verl erwartet, doch die Gäste stehen mit 34 Punkten auf einem starken siebten Tabellenplatz. Magdeburg benötigt heute dringend Punkte, um nicht den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo 1. FC Magdeburg gegen SC Verl heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

1. FC Magdeburg gegen SC Verl heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : 3. Liga (25. Spieltag)

: 3. Liga (25. Spieltag) Datum : Sonntag, 21. Februar 2021

: Sonntag, 21. Februar 2021 Uhrzeit : 14 Uhr

: 14 Uhr Ort : Magdeburg

1. FC Magdeburg gegen SC Verl heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 3. Liga übertragen

Fans der 3. Liga aufgepasst, denn es gibt gute Nachrichten: Jedes Spiel der 3. Liga wird live im TV und LIVE-STREAM übertragen, so auch das heutige zwischen Magdeburg und Verl! Der Pay-TV-Sender MagentaSport zeigt jede Drittligapartie als Einzelspiel und an Samstagen auch in der Konferenz.

Insgesamt 86 ausgewählte Spiele werden von den Öffentlich-rechtlichen im Free-TV gezeigt. Ob Ihr Magdeburg gegen Verl kostenlos zu sehen bekommt, verraten wir Euch im nächsten Absatz.

📺 Seit heutigen Mittwoch erweitert Co-Trainer André #Kilian unseren Trainerstab 🔵⚪️. Wir sprachen mit ihm über seine Eindrücke und die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Christian #Titz . 💪🏼



Zum Interview: 👉🏼 https://t.co/4QjURfB0B9

______ #EINMALIMMER pic.twitter.com/L4WUEU7mC5 — 1. FC Magdeburg (@1_FCM) February 17, 2021

1. FC Magdeburg gegen SC Verl heute live im TV sehen: So geht's

Die Antwort auf die oben gestellte Frage lautet leider: Nein. Das Spiel wird exklusiv von Magenta übertragen , die öffentlich-rechtlichen Sender zeigen in der Regel nur Samstagsspiele. Magenta geht ab 13.45 Uhr mit Moderator Alexander Küpper auf Sendung, das Spiel wird von Lenny Leonhardt kommentiert. Wie viel ein Magenta-Abonnement kostet, erfahrt Ihr im folgenden Absatz.

1. FC Magdeburg gegen SC Verl heute live im Pay-TV bei Magenta

Magenta ist der Bezahlsender der Telekom, der jedes Spiel der 3. Liga live zeigt. Als Kunde der Telekom ist das Abo im ersten Jahr gratis , danach kostet Magenta 4,95 Euro im Monat. Wer kein Kunde der Telekom ist, muss 16,95 Euro im Monat blechen. Hier gibt’s den Link zu Magenta.

1. FC Magdeburg gegen SC Verl heute im LIVE-STREAM sehen

Magdeburg gegen Verl wird heute von Magenta auch im LIVE-STREAM übertragen. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Stream . Der Magenta-Stream ist der einzig legale im Internet und dementsprechend auch kostenpflichtig. Den Zugang zum Stream müsst Ihr Euch zu den oben genannten Gebühren erwerben.

1. FC Magdeburg gegen SC Verl heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

1. FC Magdeburg gegen SC Verl heute live im TV und LIVE-STREAM: Die 3. Liga im LIVE-TICKER

Goal stellt Euch für die 3. Liga einen Ergebnisticker zur Verfügung, über den Ihr kein Tor des Wettbewerbs verpasst. Auf Goal findet Ihr auch Statistiken und die aktuelle Tabelle der 3. Liga. Des Weiteren füttert Euch Goal auch mit Ergebnissen und Tabellen anderer nationaler und internationaler Ligen.

Quelle : Getty Images / Hartmann

1. FC Magdeburg gegen SC Verl heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Magdeburg bisher 5 Spiele (wettbewerbsübergreifend) SC Verl 2 Siege 1 2 Remis 2 10 Tore 9 6,08 Mio. Euro Marktwert 4,95 Mio. Euro Luka Sliskovic (325 Tsd. Euro) wertvollster Spieler Mael Corboz (325 Tsd. Euro)

1. FC Magdeburg gegen SC Verl heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick