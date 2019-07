1. FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig: LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. – so wird die 3. Liga übertragen

Am 1. Spieltag der 3. Liga trifft Magdeburg auf Eintracht Braunschweig. Wir erklären, wie Ihr das Spiel heute im LIVE-STREAM und TV schauen könnt.

Die Sommerpause ist vorbei und in der wird es wieder ernst. Am ersten Spieltag kommt es zum Traditionsduell zwischen dem 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig. Anpfiff am heutigen Samstag ist um 17.45 Uhr.

Als Absteiger aus der 2. geht Magdeburg traditionell als einer der Favoriten auf den Aufstieg in die neue Spielzeit. Braunschweig hofft nach einer Horror-Saison, in der man am Ende gerade den Klassenerhalt perfekt machen konnte, auf eine deutlich bessere Spielzeit.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie und wo das Spiel zwischen Magdeburg und Eintracht Braunschweig live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem informieren wir Euch über die Aufstellungen beider Teams und Anlaufstellen für einen LIVE-TICKER.

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Braunschweig: Alle Infos zum Spiel

Duell 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig Datum Samstag, 20. Juli 2019, 17.45 Uhr Ort MDCC-Arena, Magdeburg ( ) Zuschauer 27.000 Plätze

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Braunschweig im TV sehen

Gute Nachrichten für alle Fußballfreunde. Zum Auftakt der 3. Liga zeigt die ARD das Spiel zwischen Magdeburg und Braunschweig live im Hauptprogramm. Übertragungsbeginn ist um 17.30 Uhr.

Reporter der Übertragung ist Eik Galley. Die Moderation in Magdeburg übernimmt seine Kollegin Julia Scharf.

Am 1. Spieltag werden aus der 3. Liga folgende Duelle live im Free-TV übertragen:

Hansa Rostock - FC Viktoria Köln - live im MDR und NDR

1. FC Magdeburg - Eintracht Braunschweig - live in der ARD

- SpVgg Unterhaching - live im BR

Alternativ zur ARD kann Magdeburg gegen Braunschweig auch über das Sat-Signal von Magenta Sport geschaut werden. Dafür muss der Sender allerdings abonniert werden. Was genau Magenta Sport ist, erfahrt Ihr im Abschnitt zum LIVE-STREAM.

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Braunschweig im LIVE-STREAM sehen

Wie bereits angedeutet, habt Ihr neben der Übertragung im ARD auch die Möglichkeit, das Spiel zwischen Magdeburg und Braunschweig heute im LIVE-STREAM zu sehen. Wie zu jeder der 380 Partien in der 3. Liga bietet die Plattform Magenta-Sport heute einen solchen LIVE-STREAM an.

Während man in der vergangenen Saison nur die Möglichkeit hatte, alle Partien in der Einzelspieloption zu sehen, bietet Magenta Sport nun jeden Spieltag eine Konferenz der Drittligaspiele an – wie man es sonst aus Bundesliga und kennt.

1. FC Magdeburg gegen Braunschweig im LIVE-STREAM bei Magenta Sport – so geht's

Bevor Ihr Magdeburg gegen Braunschweig heute live sehen könnt, müsst Ihr Euch bei Magenta Sport anmelden. Ein Abo des Streaminganbieters kostet 9,95 pro Monat. Alle Infos zur Buchung findet Ihr auf der Homepages des Anbieters.

Für Fußballfans besonders interessant ist bei Magenta Sport die 3. Liga. Denn nur hier habt Ihr die Möglichkeit, alle 380 Spiele des Wettbewerbs live zu sehen – egal zu welcher Anstoßzeit: Magenta Sport überträgt sie alle. Darüber hinaus hat der Streamingdienst der Telekom auch die Basketball-Bundesliga, die DEL und die Frauen-Bundesliga im Programm.

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Braunschweig im LIVE-TICKER

Auch Fans des 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig, die keine Möglichkeit haben, das Spiel am 1. Spieltag zu sehen, können dank der zahlreichen LIVE-TICKER im Netz auf dem Laufenden bleiben.

Auch Goal bietet einen solchen LIVE-TICKER auf seiner Seite an. Neben Updates bei allen Toren und Großchancen informiert Euch der Tickerer hier auch über spannende Fakten und Statistiken rund ums Spiel der 3. Liga.

1. FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig: Die Aufstellungen

Noch ist nicht klar, mit welchen Aufstellungen die beiden Traditionsklubs des 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig ins Spiel gehen. Sobald sie offiziell sind, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle.