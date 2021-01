1. FC Magdeburg vs. TSV 1860 München: So läuft die 3. Liga im TV und LIVE-STREAM

Magdeburg und 1860 München stehen an unterschiedlichen Enden der Tabelle und brauchen beide dringend Punkte. Goal erklärt, wo das Duell zu sehen ist.

Mal wieder eine englische Woche in der ! Am 21. Spieltag treten dabei heute Abend (Mittwoch) der 1. FC Magdeburg und der TSV gegeneinander an. Angestoßen wird um 19 Uhr in der Magdeburger MDCC-Arena.

Während die Münchner Löwen im Aufstiegsrennen auf jeden Punkt angewiesen sind, wollen sich die Magdeburger aus dem Tabellenkeller befreien. Mit einem 1:1 wie im Hinspiel könnte Magdeburg (aktuell 17. Platz) also sicherlich besser leben als 1860 (Platz 2).

Magdeburg- und Sechzig-Fans aufgepasst: Das Duell wird heute Abend live im TV und via LIVE-STREAM übertragen. Hier gibt's alle Informationen dazu.

1. FC Magdeburg vs. TSV 1860 München heute live: Das Drittliga-Duell auf einen Blick

Duell 1. FC Magdeburg - TSV 1860 München Datum Mittwoch, 27. Januar 2021 | 19 Uhr Ort MDCC-Arena, Magdeburg

1. FC Magdeburg vs. TSV 1860 München: Wo läuft die 3. Liga heute Abend live im TV?

Wer sich das Duell heute Abend live und in voller Länge anschauen möchte, braucht ein Abonnement im Pay-TV. Kein frei-empfangbarer Kanal hat Magdeburg gegen 1860 im Programm.

3. Liga: 1. FC Magdeburg vs. TSV 1860 München heute Abend live bei MagentaSport

Der exklusive Anbieter des Traditionsduells heute Abend ist MagentaSport. Der Bezahlsender überträgt die kompletten 90 Minuten aus Magdeburg live im Fernsehen.

Ab 18.30 Uhr - 30 Minuten vor Anpfiff - stimmt MagentaSport mit Vorberichten auf das Spiel ein. Kommentator Markus Herwig, Moderatorin Anett Sattler und Experte Martin Lanig sind dabei Eure Gastgeber.

MagentaSport präsentiert Euch zudem die Konferenz der vier Mittwochsspiele. Dort bekommt Ihr heute Abend die volle Dröhnung 3. Liga.

1. FC Magdeburg vs. TSV 1860 München heute live bei MagentaSport:

Anpfiff: 19 Uhr

19 Uhr Übertragung ab: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Moderatorin: Anett Sattler

Anett Sattler Kommentator: Markus Herwig

Markus Herwig Experte: Martin Lanig

1. FC Magdeburg vs. TSV 1860 München live bei MagentaSport - so empfangt Ihr den Sender

MagentaSport ist nur mit Abonnement verfügbar. Wer Magdeburg gegen 1860 sehen möchte, muss daher einen monatlichen oder jährlichen Vertrag abschließen.

Im Monatsabo kostet MagentaSport 16,95 Euro monatlich. Das Jahresabo gibt's für monatlich 9,95 Euro. Telekom-Kunden kommen dagegen billiger weg. Hier gibt's die Details dazu.

1. FC Magdeburg vs. TSV 1860 München: Hier läuft das Duell heute im LIVE-STREAM

Fußballspiele laufen inzwischen nicht mehr ausschließlich im Fernsehen, sondern zudem im Internet via LIVE-STREAM. Auch Magdeburg gegen 1860 wird im Netz bei MagentaSport gezeigt.

Die Übertragung ist dabei identisch mit der im Fernsehen. Auch hier könnt Ihr Euch ab 18.30 Uhr reinklicken. Für den LIVE-STREAM ist jedoch ebenfalls ein Abonnement nötig.

Solltet Ihr bereits registriert sein, gelangt Ihr über diesen Link direkt zur Übertragung. Alle anderen finden hier einen Überblick über das Angebot von MagentaSport.

1. FC Magdeburg vs. TSV 1860 München: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen werden kurz vor Anpfiff veröffentlicht.

Klickt Euch dafür später noch einmal rein!

1. FC Magdeburg vs. TSV 1860 München: Goal informiert Euch per LIVE-TICKER

Goal präsentiert Euch eine kostenlose Alternative, um über Magdeburg gegen 1860 informiert zu werden. Auf der Webseite findet Ihr einen LIVE-TICKER, der Euch alle wichtigen Aktionen schildert.

Hier laufen alle Tore, Assists, Karten und Wechsel aus Magdeburg in Höchstgeschwindigkeit ein und werden mit interessanten Statistiken aufbereitet. Klickt Euch über diesen Link direkt zum LIVE-TICKER!

