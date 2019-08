1. FC Magdeburg - 1860 München: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER & Co. - so wird die 3. Liga übertragen

In der 3. Liga steht der 6. Spieltag an und Magdeburg empfängt die Löwen aus München. Goal weiß, wo das Spiel live zu sehen ist.

Namhaftes Duell in der ! Der 1. FC Magdeburg empfängt zur Traditionspartie. Anpfiff in der Magdeburger MDCC-Arena ist heute Nachmittag (Samstag) um 14 Uhr.

Beide Teams konnten beim Saisonstart noch nicht so recht überzeugen. Während die elftplatzierten Magdeburger sechs Zähler auf dem Konto haben, stehen die Löwen mit fünf Punkten sogar kurz vor den Abstiegsrängen auf Platz 15.

1. FC Magdeburg gegen 1860 München - die Partie läuft live im TV und im LIVE-STREAM. Wo Ihr das Spiel verfolgen könnt, erklärt Euch Goal in diesem Artikel. Zudem präsentieren wir die Aufstellungen, sobald sie raus sind.

1. FC Magdeburg vs. 1860 München: Das Duell der 3. Liga im Überblick

Duell 1. FC Magdeburg vs. 1860 München Datum Samstag, 24. August 2019 || 14 Uhr Ort MDCC-Arena, Magdeburg Zuschauer 27.000 Plätze

1. FC Magdeburg vs. 1860 München: Die 3. Liga heute live verfolgen - welcher Sender zeigt die Partie?

Gute Nachrichten für alle Fans! Das heutige Spiel zwischen Magdeburg und 1860 wird auf mehreren Sendern übertragen, sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV. Goal hat Euch einen Überblick zusammengestellt.

Wer zeigt Magdeburg gegen 1860 München heute im Free-TV?

Die ARD zeigt auf ihren regionalen Sendern regelmäßig Live-Spiele aus der 3. Liga. Magdeburg gegen die Löwen wird dabei von gleich zwei Spartensendern übertragen.

Möglichkeit Nummer eins ist der Bayrische Rundfunk, der in seiner Sendung Blickpunkt Sport das Spiel 90 Minuten lang live überträgt! Ab 14 Uhr begrüßen Euch Moderatorin Julia Büchler und Kommentator Christoph Nahr. Studiogast ist Löwen-Spieler Eric Weeger.

MagentaSport zeigt 1. FC Magdeburg vs. 1860 München heute live im Pay-TV

, der seine Sendung Sport im Osten heute aus der Magdeburger Arena ausstrahlt. Auch hier beginnt die Übertragung um 14 Uhr pünktlich zum Anpfiff mit den Moderatoren Rene Kindermann und Tom Scheunemann.

MagentaSport, der Pay-TV-Sender der Telekom, besitzt in dieser Saison das größte Rechtepaket an Übertragungen der 3. Liga. Alle 380 Partien werden dort live ausgestrahlt und somit auch Magdeburg gegen 1860 München. Die Spiele des Nachmittags können dort in der Einzelübertragung oder in der Konferenzschaltung angeschaut werden.

Schon 15 Minuten vor Anpfiff, also um 13.45 Uhr beginnt die Übertragung aus dem Stadion. Die Moderation wird von Stefanie Blochwitz übernommen, Andreas Mann kommentiert das Geschehen.

MagentaSport kann von allen Telekom-Kunden zwölf Monate lang kostenlos empfangen werden. Habt Ihr dort noch keinen Vertrag, könnt Ihr für 9,95 Euro monatlich ein Jahresabo abschließen. Wenn Ihr monatlich kündigen wollt, werden 16,95 Euro fällig.

Alle Infos zu den Preisen, Leistungen und Laufzeiten findet Ihr auf der Website von MagentaSport.

1. FC Magdeburg vs. 1860 München heute im LIVE-STREAM verfolgen - wo geht das?

Das Spiel wird nicht nur im TV gezeigt, sondern auch im Netz. Alle drei TV-Sender, die über die Rechte an der Übertragung verfügen, stellen Ihr Programm auch im Internet via LIVE-STREAM zur Verfügung. Wir haben Euch auch hierzu eine Übersicht erstellt.

BR und MDR zeigen Magdeburg vs. 1860 München im LIVE-STREAM

Die regionalen Sender der ARD kann man auch im Netz ohne Gebühren anschauen. Sowohl der BR als auch der MDR übertragen ihre LIVE-STREAMS für alle Zuschauer kostenlos. Goal hat für Euch die Links herausgesucht.

Hier geht's zum LIVE-STREAM des Bayrischen Rundfunk:

Hier geht's zum LIVE-STREAM des MDR:

Beide LIVE-STREAMS übertragen dasselbe Bild und denselben Ton wie das Pendant im TV. Auch hier startet die Berichterstattung um 14 Uhr.

MagentaSport.de überträgt Magdeburg gegen 1860 München heute im LIVE-STREAM

Das Programm von MagentaSport ist natürlich auch im Internet als LIVE-STREAM verfügbar. Der Kanal der Telekom sendet sein Programm via www.magentasport.de.

Hier geht's zum LIVE-STREAM von MagentaSport:

MagentaSport bietet im Netz zudem die einzige Möglichkeit, das Spiel in der Konferenz zu schauen. Alles, was Ihr zu den Preisen und Konditionen des Magenta-Sport-Abos wissen müsst, findet Ihr im obigen Abschnitt oder auf der offiziellen Website.

1. FC Magdeburg vs. 1860 München heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt heute Nachmittag nicht vor dem TV sitzen und habt auch keinen LIVE-STREAM zur Hand? Keine Sorge, denn mit dem LIVE-TICKER von Goal werdet Ihr bestens über das Spiel informiert.

Hier werden Euch alle wichtigen Spielszenen genauestens geschildert und mit Zahlen und Statistiken untermalt. Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos. Unter diesem Link gelangt Ihr direkt dorthin.

Auch über die Goal-App könnt Ihr den LIVE-TICKER lesen. Ladet Euch die größte Fußballseite einfach auf Euer Handy.

1. FC Magdeburg vs. 1860 München: Die Aufstellungen

Aufstellung 1. FC Magdeburg:

Brunst-Zöllner - Ernst, Müller, Jacobsen, Perthel - Laprevotte, Gjasula - Preißinger, Kvesic, Bertram - Beck

Aufstellung 1860 München:

Bonmann - Paul, Erdmann, Berzel, Steinhart - Lex, Wein, Bekiroglu, Kindsvater - Gebhart, Mölders.