Machester City - Pep Guardiola scherzt: Phil Fodens Problem ist sein Trainer

Trainer Pep Guardiola von hat auf einer Pressekonferenz lobende Worte für seinen Spieler Phil Foden gefunden. Dabei nahm der Spanier auch sich selbst aufs Korn.

"Er ist der talentierteste Spieler, den ich je gesehen habe. Sein Problem ist, dass sein Trainer ihn manchmal nicht in die Startelf steckt", scherzte Guardiola. Vor allem die große Konkurrenz im Mittelfeld stellt den Katalanen dabei vor eine schwere Wahl.

"Er hat alle Minuten verdient, aber bei seinen Konkurrenten ist es nicht einfach. Er arbeitet unglaublich. Er weiß, dass ich hier bin, um ihm zu helfen", erklärte Guardiola weiter. Foden gilt derzeit als eines der vielversprechendsten englischen Talente.

PEP 🗣 He (Foden) is the most talented player I have ever seen. His problem is sometimes his manager doesn’t put him in starting XI. He deserves all the minutes but with his competitors it isn't easy. He works incredibly. He knows I’m here to help him.