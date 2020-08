Olympique Lyon gegen den FC Bayern München: DAZN oder Sky - wo wird die Champions League heute live übertragen?

DAZN oder Sky - wer überträgt das Halbfinale zwischen Lyon und Bayern heute live? Hier gibt's alle Infos zur Champions League im TV und LIVE-STREAM.

Der träumt vom erneuten Gewinn der nach 2013. Nur eine Runde trennt den deutschen Rekordmeister vom Finale im Estadio da Luz. Durch die Corona-Pandemie ist in dieser Saison jedoch alles anders als in den letzten Jahren.

Statt Hin- und Rückspiel bleibt den Teams nur noch eine Begegnung, um sich gegen ihren Gegner durchzusetzen. Zudem können die Spieler nicht mehr auf die Unterstützung ihrer Fans setzen, stattdessen wird das Turnier nach langer Unterbrechung an nur einem Ort zuende gespielt - der portugiesischen Hauptstadt Lissabon.

Auf dem Papier geht der FC Bayern nach dem 8:2 gegen den als klarer Favorit ins Halbfinale. Doch die letzten Runden haben bewiesen, dass man nicht unterschätzen sollte: Vor (3:1) hat der französische Verein bereits aus dem Wettbewerb geworfen.

Olympique Lyon oder der FC Bayern München, wer zieht heute Abend ins Finale der Champions League ein? In diesem Artikel verraten wir Euch, ob das Duell bei DAZN oder Sky übertragen wird.

Champions League: Das Halbfinale zwischen Olympique Lyon und dem FC Bayern in der Übersicht

Duell Olympique Lyon - FC Bayern München Datum 19. August 2020 | 21 Uhr Ort Estadio Jose Alvalade, Lissabon Zuschauer keine Zuschauer erlaubt

Olympique Lyon gegen den FC Bayern: Wo wird die Champions League heute im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

Mit DAZN, Sky Go und Sky Ticket haben in dieser Saison bereits drei verschiedene Streamingdienste einige Spiele der Champions League übertragen. Welcher Anbieter wird jedoch das Halbfinale zwischen Olympique Lyon und dem FC Bayern München übertragen? Die Antwort war selten eindeutiger: alle drei Streaming-Plattformen!

Champions League: Olympique Lyon gegen den FC Bayern im LIVE-STREAM von DAZN erleben

DAZN hat sich in dieser Saison die Übertragungsrechte an der Champions League gesichert und wird in und Österreich sowohl das Halbfinale als auch das Finale in voller Länge im LIVE-STREAM übertragen. Am Mittwoch geht der Streamingdienst bereits eine Viertelstunde vor Anstoß auf Sendung.

Um 20.45 Uhr begrüßt Euch Moderator Alex Schlüter zu den Vorberichten und versorgt Euch mit den wichtigsten Informationen zur Champions League. Sobald die beiden Mannschaften den Rasen betreten, übernehmen Kommentator Marco Hagemann und Experte Per Mertesacker am Mikrofon.

Um den LIVE-STREAM abrufen zu können, braucht Ihr nur ein DAZN-Abo. Das gibt es mit dem Probemonat für Neukunden sogar vier Wochen kostenlos. Erst danach wird eine Gebühr in Höhe von 11,99 Euro monatlich fällig. Mit dem Jahresabo für einmalig 119,99 Euro könnt Ihr sogar Geld sparen - dann kostet DAZN knapp zehn Euro im Monat.

Olympique Lyon gegen den FC Bayern: Das CL-Halbfinale im LIVE-STREAM von Sky Go und Sky Ticket

Doch auch der Pay-TV-Anbieter Sky hat mit Sky Go und Sky Ticket zwei hauseigene Streamingdienste im Angebot, die Olympique Lyon gegen den FC Bayern München am Mittwoch ebenfalls in voller Länge im LIVE-STREAM übertragen werden.

Alle, die schon im Besitz eines Sky-Abos sind, können sich kostenlos bei Sky Go einloggen und die Begegnung auch von unterwegs streamen. Für die Anmeldung braucht Ihr nur Eure Kundennummer und den Login-PIN, den Ihr bei Abschluss Eures Vertrags erhalten habt.

Wenn Ihr bislang kein Sky-Kunde seid, könnt Ihr mit Sky Ticket trotzdem spontan auf einen LIVE-STREAM zugreifen. Den Streamingdienst gibt es nämlich sowohl im Jahresabo als auch im Monatsabo, sodass Ihr kein langfristiges Abonnement abschließen müsst.

Champions League: Wo wird Olympique Lyon gegen den FC Bayern heute im TV gezeigt / übertragen?

Die Champions League ist bereits seit vielen Jahren hinter den Schranken des Pay-TV verschwunden. Sky ist am Mittwoch der einzige Sender, der das Aufeinandertreffen zwischen Olympique Lyon und dem FC Bayern München im Programm hat.

Sky geht bereits um 19.30 Uhr auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD auf Sendung. Dort könnt Ihr Euch in der Pre-Match-Show mit Moderator Sebastian Hellmann und den beiden Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer auf die Begegnung einstimmen lassen. Gegen 20.55 Uhr wartet Kommentator Wolff Fuss auf Euch, der die kompletten 90 Minuten am Mikrofon begleiten wird.

Wie für die beiden Streamingdienste Sky Go und Sky Ticket müsst Ihr aber auch für die TV-Übertragung auf Sky bezahlen. Um die entsprechenden Sender für die Champions League freizuschalten, müsst Ihr das Sky-Sport-Abo buchen. Dieses kostet für Neukunden im Jahresabo derzeit 17,50 Euro monatlich.

Olympique Lyon gegen den FC Bayern heute live sehen: Die Übertragung in der Übersicht