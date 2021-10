Luxemburg vs. Serbien heute live: TV, LIVE-STREAM, Highlights - so wird die WM-Qualifikation übertragen

In der WM-Qualifikation hat Luxemburg heute Serbien zu Gast. Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

In Gruppe A der Qualifikation zur WM 2022 in Katar steht am Samstag der 7. Spieltag an. Luxemburg fordert dabei heute Serbien heraus, der Anpfiff ertönt um 20.45 Uhr.

Serbien will unbedingt drei Punkte mit nach Hause nehmen, um Spitzenreiter Portugal unter Druck zu setzen. Bei einem Erfolg in Luxemburg würden die Serben vorerst an Cristiano Ronaldo und Co. vorbeiziehen, haben dann aber auch ein Spiel mehr absolviert.

Luxemburg spielt indes eine gute Qualifikation, hat aus vier Partien sechs Punkte gesammelt. Sollte dem Außenseiter heute ein Sieg gelingen, darf man sogar weiterhin davon träumen, sich noch Playoff-Platz zwei zu sichern.

Luxemburg vs. Serbien heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Geht das? In diesem Artikel liefern wir Euch alle Informationen zur Übertragung der WM-Qualifikation.

Luxemburg vs. Serbien heute live: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Daten zum Spiel

Begegnung Luxemburg - Serbien Wettbewerb WM-Qualifikation, 7. Spieltag Anpfiff Samstag, 9. Oktober, 20.45 Uhr Stadion Stade de Luxembourg (Luxemburg)

Luxemburg vs. Serbien heute live: Wird das Spiel im TV übertragen?

In Deutschland gibt es leider keine Übertragung der WM-Qualifikationsspiele ohne deutsche Beteiligung im klassischen Fernsehen. Lediglich die Auftritte der DFB-Elf kann man im Free-TV verfolgen, denn RTL überträgt alle Deutschland-Spiele in der Quali live.

Luxemburg gegen Serbien wird heute also nicht live im gewöhnlichen TV gezeigt, weder auf Sport1 oder Eurosport noch auf ARD, ZDF, Sat.1, Sky oder anderen infrage kommenden Sendern. Aber: Es gibt dennoch eine Möglichkeit, die Partie heute Abend live am Fernseher zu verfolgen. Wie das geht, erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.

Luxemburg vs. Serbien heute im LIVE-STREAM sehen: DAZN überträgt das Länderspiel live

DAZN ist - bis auf die Spiele mit deutscher Beteiligung - die Heimat der WM-Qualifikation. Der Streamingdienst zeigt die Spiele via LIVE-STREAM auf der Plattform im Internetbrowser oder auf allen gängigen mobilen Endgeräten.

Luxemburg gegen Serbien ist ebenfalls im Programm enthalten, der Stream startet kurz vor Anpfiff, welcher um 20.45 Uhr erfolgt.

Luxemburg vs. Serbien heute im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung auf DAZN

Wie oben bereits erwähnt, ist DAZN auch die einzige Möglichkeit, Luxemburg gegen Serbien auf dem TV-Gerät zu verfolgen. Die DAZN-App gibt es für alle gängigen Smart-TVs oder Konsolen zum Download. Wer ein Abo hat, kann sich dort einloggen und den Stream entspannt am Fernseher schauen.

DAZN ist jedoch nicht kostenfrei. Bei Abschluss eines Abonnements habt Ihr zwei Optionen. Das Jahres-Abonnement für 149,99 Euro oder das Monatsabo, für das monatlich 14,99 Euro fällig werden. Hier geht's zur Anmeldung!

Luxemburg vs. Serbien heute im LIVE-TICKER bei Goal

Ihr habt keine Zeit, Luxemburg gegen Serbien vor dem TV oder auf Eurem mobilen Endgerät zu verfolgen oder wollt einfach kein Geld dafür ausgeben?

Goal bietet Euch eine kostenfreie Alternative: Den Gratis-LIVE-TICKER zu Luxemburg vs. Serbien in der WM-Quali!

Luxemburg vs. Serbien heute live: Die Aufstellungen

Aufstellung Luxemburg:

Aufstellung Serbien:

Die Aufstellungen gibt es rund eine Stunde vor Anpfiff.

Luxemburg vs. Serbien heute live: Die Übertragung im Überblick