Lukas und Felix Nmecha: Zwei Brüder aus Hamburg, die bei Manchester City auf den Durchbruch hoffen

Lukas und Felix Nmecha verbrachten ihre frühe Kindheit in Hamburg, spielen aber seit Jahren für Manchester City - und haben einen großen Traum.

"Alles", antwortete Lukas Nmecha voller Überzeugung in der Sportschau auf die Frage des Reporters. Er musste nicht überlegen, seinen Augen sah man an, wie unglaublich ein solches Erlebnis für ihn wäre. Die Frage lautete: "Was würde es dir bedeuten, mit deinem Bruder bei City auf dem Platz zu stehen?" Noch hat sich dieser Traum nicht erfüllt, zumindest nicht bei der ersten Mannschaft der Cityzens - aber er ist weiterhin im Bereich des Möglichen.

Lukas, inzwischen deutscher U21-Nationalspieler, und sein knapp zwei Jahre jüngerer Bruder Felix Nmecha, wurden beide in Hamburg geboren. Doch schon als Kinder wanderten die Söhne eines Nigerianers und einer Deutschen mit ihren Eltern nach aus, da ihr Vater in keinen passenden Job fand.

Lukas war seinerzeit neun Jahre alt, Felix gerade mal sieben. Neues Land, neue Sprache, neue Freunde - und der Fußball half natürlich bei der Eingewöhnung. Von Lukas ist überliefert, dass er "in Deutschland nur im Park gespielt" habe, noch nicht in einem Verein. In England schloss er sich der Schulmannschaft an, wurde dort rasch von entdeckt.

Lukas und Felix Nmecha: Der Traum vom gemeinsamen Einsatz für Manchester City

Und wie er machte auch Bruder Felix die Scouts des englischen Top-Klubs schnell auf sich aufmerksam. Beide stachen in ihren jeweiligen Jahrgängen hervor, wurden Jugend-Nationalspieler. Lukas kickte bis zur U21 eigentlich immer für Englands U-Auswahlen, wurde mit der U19 der Three Lions 2017 sogar Europameister.

Felix legte sich zunächst weniger fest, spielte U16 für England, U18 für Deutschland - und zuletzt in der U19 wieder für England. Während Lukas als bulliger Mittelstürmer daher kommt, steht Felix eher für das Filigrane, fühlt sich als Spielmacher auf der Zehn am wohlsten. Was ihm sein älterer Bruder bisher noch voraus hat, sind Premier-League-Einsätze für City.

Denn Lukas, der von Sommer 2019 bis Anfang 2020 an den verliehen war und sechs Bundesligaspiele absolvierte, kam gegen Ende der Saison 2017/18 zu zwei Kurzeinsätzen unter Pep Guardiola in Englands höchster Spielklasse. Bruder Felix hat es bis dato "nur" zu einem Einsatz im Ligapokal geschafft, spielt ansonsten meist für die U23 Citys. Für die sind beide auch schon einmal gemeinsam aufgelaufen, im März 2018 gegen Derby County durfte der damals erst 17-jährige Felix schon gemeinsam mit Bruder Lukas in der U23 ran.

Verliehen wurde Felix bislang noch nicht. Und auch sein Bruder ist nach einer weiteren halbjährigen Leihe zu Zweitligist Middlesbrough seit ein paar Wochen wieder zurück im Verein - der Traum lebt also.