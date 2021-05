Nach Meistertitel mit Inter Mailand: Romelu Lukaku stichelt gegen Milan-Stürmer Zlatan Ibrahimovic

Angreifer Romelu Lukaku (27) von Inter Mailand hat nach der gewonnenen Meisterschaft auf Twitter gegen Torjäger Zlatan Ibrahimovic (39) von Stadtrivale AC Milan geschossen. Die Nerazzurri hatte am vergangenen Wochenende erstmals seit 2010 den Scudetto geholt.

"Der wahre Gott hat den König gekrönt. Nun verneige Dich", schrieb Lukaku zu einem Jubelbild, dass er zusätzlich mit den Worten "König von Mailand", einem Zwinkersmiley und einem Kronen-Emoji versah. Dabei sandte der Belgier wohl eine Botschaft an den Schweden.

The real god ✝️

has crowned the king!

Now bow down



Il nostro dio ✝️ ha incoronato i Re!

Ora inchinatevi!



King of Milano 😉👑 pic.twitter.com/n0gAiYWFTp