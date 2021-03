"Wir hatten es in der Hand": Als der FC Barcelona auf die Verpflichtung von Luka Modric verzichtete

Luka Modric ist seit fast einem Jahrzehnt Leistungsträger bei Real Madrid. Dabei hätte er einst gut und gerne auch bei Barca landen können.

HINTERGRUND

Im Frühjahr 2008 war Luka Modric, damals 22 Jahre alt, einer der begehrtesten jungen Spieler Europas. Mit seinen Auftritten für Dinamo Zagreb und die kroatische Nationalmannschaft hatte sich der spätere Weltfußballer in den Fokus der absoluten Top-Klubs gespielt. Es war klar: Nach der EM 2008 würde Modric Zagreb verlassen und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen.

Bojan Krkic senior, Vater des früheren Barca-Angreifers Bojan Krkic, war einer derer, die Modric seinerzeit genau im Auge hatten. Er arbeitete von 1997 bis 2011 für den FC Barcelona, wo sein Sohn einst als kommender Superstar gehandelt wurde - und war dabei unter anderem auch an der Akquise neuer Talente beteiligt.

"Modric war ein Spieler mit Gewinner-Mentalität und wir hatten es in der Hand", verriet Krkic vor einigen Jahren bei Cadena Ser. "Aber man dachte nicht an die Zukunft, sondern nur kurz- und mittelfristig." Über einen Kontakt in Kroatien stellte man Verbindung zu Modric her, sogar ein Treffen mit dem Mittelfeldspieler wurde organisiert.

Luka Modric traf sich mit Barca: "Er hat einen optimalen Eindruck hinterlassen"

"Wir haben ihn ins Princesa Sofia Hotel nach Barcelona eingeladen, um mit ihm einen Kaffee zu trinken", erzählte Krkic. "Er hat einen optimalen Eindruck hinterlassen, da er sehr flüssiges Englisch sprach und sehr intelligent rüber kam."

Neben Modrics sportlichen Qualitäten überzeugten auch dessen Demut und Bescheidenheit - doch für Barca war es nicht unbedingt eine Priorität, sich die Dienste des aufstrebenden Mittelfeldmannes zu sichern.

Bild: Getty Images

"Sie zählten auf Xavi, Andres Iniesta, Yaya Toure und Sergio Busquets. Eine Verpflichtung wurde deshalb nicht in Betracht gezogen", sagte Krkic, der sich über das Zögern seines damaligen Arbeitgebers ärgerte: "Zvonimir Boban, ehemaliger Spieler von Milan und früherer Nationalspieler Kroatiens, sagte mir ebenfalls, dass Modric ein künftiger Top-Star des Weltfußballs wird."

Luka Modric kam über Tottenham zu Real Madrid

So kam es bekanntlich auch. Statt nach Barcelona ging es für Modric im Sommer 2008 für 21 Millionen Euro zu Tottenham, bei den Spurs setzte er seine Entwicklung so gut fort, dass 2012 Real Madrid anklopfte. Mit den Königlichen gewann Modric, der nach dem Vize-WM-Titel mit Kroatien 2018 zum Weltfußballer gewählt wurde, viermal die Champions League und wurde zweimal spanischer Meister.

Seit Jahren gilt der inzwischen 35-jährige Nationalspieler als einer der besten Mittelfeldspieler der Welt - und bei Barca dürfte man sich längst ärgern, im Frühjahr 2008 die Chance vertan zu haben, Modric ins Camp Nou zu holen.