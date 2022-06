Luka Jovic: AC Florenz buhlt um Stürmer von Real Madrid

Bei Real Madrid ist Luka Jovic weiterhin nicht wirklich angekommen. Eine Leihe in die italienische Serie A steht daher nun im Raum.

Die AC Florenz arbeitet derzeit an einer Leihe von Real Madrids Stürmer Luka Jovic. Nach Informationen von GOAL und SPOX steht eine Einigung kurz bevor, die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs dauern allerdings noch an.

Medienberichten zufolge soll Jovic für ein Jahr von Real an die Fiorentina verliehen werden. In Madrid steht der 24-jährige Serbe noch bis 2025 unter Vertrag. Unter anderem geht es in den Gespräche noch darum, welchen Anteil des hohen Jovic-Gehalts Florenz übernehmen muss.

Luka Jovic vor Leihe nach Florenz: Bei Real weiter nur Joker

Jovic war 2019 für 66 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu Real gewechselt. Bei den Königlichen konnte er die Erwartungen bis dato jedoch nie erfüllen, in der Rückrunde der Saison 2020/21 war er daher schon einmal verliehen worden. Damals gelangen ihm bei seiner vorübergehenden Rückkehr nach Frankfurt immerhin vier Tore in 18 Bundesliga-Einsätzen.

In der vergangenen Saison brachte es Jovic auf insgesamt 19 Pflichtspieleinsätze für Real. Er stand dabei nur sehr vereinzelt mal in der Startelf, lediglich ein Tor glückte ihm.