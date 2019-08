Luiz Gustavo möchte angeblich gerne zu Fenerbahce wechseln

Luiz Gustavo möchte einem Bericht zufolge einen letzten großen Vertrag in seiner Karriere unterschreiben. Ihn zieht es angeblich zu Fenerbahce.

Luiz Gustavo von möchte angeblich noch in diesem Transferfenster zu nach Istanbul wechseln. Das berichtet die französische Sporttageszeitung L'Equipe. Demnach will der 32-jährige Brasilianer einen letzten großen Vertrag in seiner Karriere unterschreiben.

Am Mittwoch sei ein erstes Angebot der Türken bei OM abgegeben worden, doch das sei dem Bericht zufolge zu niedrig gewesen. Nun warte Luiz Gustavo darauf, dass Fener seine Offerte nachbessert, um den Transfer doch noch zu ermöglichen.

Luiz Gustavo: Bereits im Winter sollte es nach gehen

Bereits im Winter hatte es Interesse am defensiven Mittelfeldspieler gegeben. Damals war ein chinesischer Klub an Luiz Gustavo dran, doch zu einem Wechsel kam es nicht. "Es war die Möglichkeit, von der ich mein ganzes Leben geträumt habe. Es hat nicht gepasst, deshalb bin ich geblieben", hatte er dazu im Mai auf einer Pressekonferenz gesagt.

Luiz Gustavo spielte zwischen 2008 und 2017 in der für die TSG , Bayern München und den . Er lief insgesamt 245-mal in der höchsten deutschen Fußball-Liga auf.