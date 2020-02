Schnelle Genesung: Barcelonas Luis Suarez hofft auf Einsätze im Saison-Endspurt

Luis Suarez hat die Saison noch nicht abgeschrieben. Der Stürmer des FC Barcelona macht nach seiner Knie-OP Fortschritte und greift wieder an.

Torjäger Luis Suarez vom erholt sich nach Informationen von Goal und SPOX gut von seiner Knie-Operation und könnte in dieser Saison doch noch zu Einsätzen kommen. Das Umfeld des Stürmers aus bestätigte, dass Suarez nach dem Eingriff gute Fortschritte mache und vor dem zuvor aufgestellten Reha-Plan liege.

Nach der Operation Mitte Januar war eigentlich erwartet worden, dass Suarez in der aktuellen Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen kann. Mittlerweile kann sich der Angreifer aber schon wieder ohne Krücken bewegen und normal laufen. Ein positiver Zwischenbericht der Ärzte schürt den Optimismus bei Barcelona und dem Angreifer, dass die Saison für ihn noch nicht vorbei ist.

Neben Suarez fehlt auch Dembele Barca lange

Suarez hat sich Einsätze in den letzten vier Liga-Spielen der Saison vorgenommen - und auch ein mögliches Halbfinal-Rückspiel in der hat er im Blick. In der Königsklasse müsste Barca vorher allerdings erst einmal das Achtelfinale gegen Napoli und das Viertelfinale gegen einen noch zu ermittelnden Gegner überstehen, damit es dazu kommt.

Da neben Suarez mit Ousmane Dembele ein weiterer Offensivspieler der Katalanen lange ausfällt, könnte der Klub dank einer Ausnahmeregelung einen weiteren Spieler außerhalb des Transferfensters verpflichten.