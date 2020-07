Aus Liebe zu seiner heutigen Frau: Als Luis Suarez mit 16 ohne Geld nach Barcelona flog

Weil seine große Liebe mit ihren Eltern nach Barcelona zog, war Luis Suarez mit 16 am Boden zerstört. Doch der heutige Barca-Stürmer gab nicht auf.

Wir schreiben das Jahr 2003. Luis Suarez, heute schon seit Jahren einer der besten Stürmer der Welt, schlägt sich in Uruguays Hauptstadt Montevideo durch, seine Familie hat wenig Geld. Einfach mal nach Barcelona fliegen, zu seiner Freundin Sofia, die gerade mit ihren Eltern nach gezogen war, ist nicht drin.

Und ohnehin: Seit Sofia weg ist, fällt Suarez mehr und mehr in ein Loch. Er findet kaum noch Motivation, lässt seine aufstrebende Karriere in der Jugendabteilung des uruguayischen Topklubs Nacional Montevideo schleifen. Sofia hatte ihn immer so positiv beeinflusst, auch in der Schule: "Sie trieb mich an, meine Hausaufgaben zu machen und machte sie sogar mit mir", sagte Suarez mal in einem Interview mit Channel 10.

Die Sehnsucht nach dem Mädchen, das er liebt, ist beim heute 33-jährigen Barca-Star so groß, dass er unbedingt zu ihr muss. Ganz egal, wie weit die Entfernung ist. Ganz egal, wie wenig Geld er hat.

Mehr Teams

Luis Suarez leiht sich das Geld für den Flug von seinem Bruder

Weil er sich von seinem älteren Bruder das Geld für den Flug leihen kann, setzt Suarez sein Vorhaben dann tatsächlich in die Tat um. "Ich schaffte es gerade so, mir ein Ticket nach Barcelona zu kaufen, aber ansonsten hatte ich überhaupt kein Geld bei mir", erinnert er sich.

Quelle: Getty Images

Als Suarez in Barcelona landet und kurz davor ist, seine Freundin wieder in den Arm zu schließen, machen ihm die Sicherheitsbeamten aber einen Strich durch die Rechnung. "Sie hielten mich am Flughafen fest, weil ich erst 16 war und keine Adresse angeben konnte, zu der ich wollte. Ich hatte nichts", erklärt Suarez.

Er muss stundenlang warten, vor lauter Aufregung bekommt er Nasenbluten. Irgendwann darf er den Flughafen dann doch verlassen - und darf zu Sofia, die stundenlang auf ihn warten musste. "Mit meinem weißen T-Shirt, das völlig blutverschmiert war", erzählt er.

Luis Suarez hat mit Sofia heute drei Kinder

Wieder zurück in schindet sich Suarez mehr denn je, um Profi zu werden. Denn Sofia würde mit ihren Eltern in Barcelona bleiben und er konnte nur darauf hoffen, es mit seinem Talent so weit wie möglich zu bringen und mit ihr ein Leben in Europa zu beginnen.

Und genau das hat Suarez bekanntlich geschafft. Ausgerechnet in Barcelona lebt er heute mit Sofia und ihren drei Kindern Benjamin, Lautaro und Delfina.