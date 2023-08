Wegen Luis Rubiales: 81 Spanierinnen treten zurück! Weltmeisterinnen solidarisieren sich mit Jennifer Hermoso

81 Spielerinnen sind wegen des Übergriffs von Luis Rubiales gegen Jennifer Hermoso aus der Nationalmannschaft zurückgetreten.

WAS IST PASSIERT? Spaniens Weltmeisterinnen gehen gegen den nationalen Verband RFEF und seinen umstrittenen Präsidenten Luis Rubiales auf die Barrikaden: Die 23 Spielerinnen, die am vergangenen Sonntag das WM-Finale von Sydney gewannen, wollen unter der aktuellen Verbandsspitze nicht mehr für ihr Land antreten. Auch zahlreiche weitere Spanierinnen unterzeichneten den Rücktritt. Insgesamt sind es 81. Das gab die Spielerinnengewerkschaft Futpro im Namen der Spielerinnen bekannt.

WAS WURDE GESAGT? "Nach allem, was bei der Medaillenvergabe der Frauen-WM passiert ist, werden alle Spielerinnen, die diesen Text unterzeichnet haben, eine nächste Einberufung nicht ehren, wenn die derzeitige Führung beibehalten wird", schrieben die Weltmeisterinnen am Freitag in einer Erklärung. "Ich möchte ganz klar sagen, dass ich zu keinem Zeitpunkt dem Kuss zugestimmt habe, den er (Rubiales; d.Red.) mir gegeben hat, und ich habe auch nicht versucht, mich dem Präsidenten zu nähern", erklärte Hermoso via Futpro: "Ich dulde es nicht, dass mein Wort infrage gestellt wird, und noch weniger, dass etwas erfunden wird, was ich nicht gesagt habe."

Auch auf X, ehemals Twitter, veröffentlichte die Weltmeisterin ein Statement, in dem sie Rubiales manipulatives Verhalten vorwarf. "Ich habe mich verwundbar gefühlt und als Opfer eines impulsiven, sexistischen und unangebrachten Verhaltens ohne jeglichen Konsens meinerseits gefühlt", stellte sie in Bezug auf den Kuss klar: "Um es einfach zu sagen, wurde ich nicht respektiert."

Man habe sie anschließend gebeten, ein gemeinsames Statement herauszugeben, dem sie schon deshalb nicht zugestimmt habe, weil sie den speziellen Moment des Gewinns der Weltmeisterschaft nicht zerstören wollte. Dennoch habe man weiterhin Druck auf sie ausgeübt, um die Hanglungen von Rubiales rechtfertigen zu können. Auch ihr Umfeld sei unter Druck gesetzt worden, "eine Zeugenaussage zu machen, das wenig bis gar nichts mit meinen Gefühlen zu tun hatte". Sie habe den Fall nun in die Hände von Futpro und ihre Agentur TMJ gegeben, die weitere Schritte einleiten werden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Rubiales bat am Tag nach dem Finale um Entschuldigung, weitere Konsequenzen lehnt er aber ab. Bei einer außerordentlichen Generalversammlung der RFEF am Freitag weigerte sich der 46-Jährige trotz der weltweiten Empörung, vom Präsidentenamt zurückzutreten. Mehr dazu hier.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Der Druck auf Rubiales ist nach der Rücktrittswelle nochmal gewachsen. In den vergangenen Tagen gab es bereits Forderungen aus der Politik, dass er zurücktreten solle. Im Moment ist ungewiss, wie der spanische Verband darauf reagieren wird.