Luis Enrique wünscht sich wohl João Félix bei Paris Saint-Germain

Der ehemalige Barcelona-Manager ist ein Bewunderer des Portugiesen und wünscht sich, dass er sich mit ihm beim Pariser Klub zusammentut.

WAS IST PASSIERT? Der neue Trainer von Paris Saint-Germain, Luis Enrique, will den portugiesischen Nationalspieler João Félix als erste Neuverpflichtung unter Vertrag nehmen. Das berichtet Relevo.

WAS IST DER HINTERGRUND? Felix wurde im Januar an den Premier-League-Verein Chelsea ausgeliehen, nachdem er bei Atlético Madrid unter Diego Simeone in Ungnade gefallen war. Der Portugiese hatte sich während seiner Zeit bei den Blues nicht durchsetzen können, und man entschied sich am Ende der Saison gegen einen dauerhaften Vertrag.

WIE GEHT ES WEITER? Der ehemalige Benfica-Spieler ist zu seinem Stammverein Atlético Madrid zurückgekehrt und wird sich auf der Suche nach einem neuen Verein nach regelmäßigen Einsatzzeiten umsehen.