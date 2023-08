Luis Enrique wollte ihn bei PSG nie mehr einsetzen! Marco Verratti wohl vor Wechsel nach Katar

Der Europameister spielt in den PSG-Plänen keine Rolle mehr. Es zeichnet sich ein Abschied Richtung Katar ab.

WAS IST PASSIERT? Der Transfer des italienischen Nationalspielers Marco Verratti von PSG zu Al-Arabi nach Katar steht unmittelbar bevor. Nach Informationen von RMC Sport gibt es eine Einung, die Ablöse für den Mittelfeldmann soll 45 Millionen Euro betragen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Verratti war jahrelang Stammkraft und Leistungsträger in Paris. Allerdings plant der neue Trainer Luis Enrique ohne ihn. Laut Le Parisien habe der Spanier Verratti mitgeteilt, dass dieser unter ihm nie wieder für PSG spielen werde. Hintergrund der Ansage: Verratti soll bisweilen einen disziplinlosen Lebenswandel pflegen. Die Verantwortlichen des Ligue-1-Meisters stehen laut des Berichts hinter der Entscheidung ihres neuen Übungsleiters.

WAS WURDE GESAGT? Ein Abschied Verrattis hatte sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet. Der ehemalige PSG-Spieler Jerome Rothen ätzte in seiner täglichen Sendung Rothen s'enflamme bei RMC Sport: "Für mich ist Verratti erledigt. Er ist 31 Jahre alt. Er hat nie begriffen, was die Karriere oder das Leben eines professionellen Fußballers auf hohem Niveau bedeutet. Und er wird es auch nie verstehen."

Daher unterstützt auch der Ex-Profi einen Verkauf Verrattis: "Man kann diese Botschaft nicht in die Umkleidekabine senden, von einem Spieler, der 60 Prozent der Spiele bestreitet, der in der 60. Minute oft sehr müde ist. Jemand, der seine Zeit mit Partys, Rauchen und Trinken verbringt – das sind Dinge, die dem Image des Vereins schaden."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Verratti wechselte 2012 für zwölf Millionen Euro Ablöse von Delfino Pescara zu PSG. Damit ist er aktuell dienstältester Spieler des Hauptstadtklubs. Mehrfach wurde er in der Vergangenheit erfolglos vom FC Barcelona umworben. Sein Vertrag an der Seine läuft noch bis 2026.