Lucas Hernandez zu Bayern München? Transfer des Atletico-Stars laut Rummenigge "in der Überlegungsphase"

Karl-Heinz Rummenigge kann einen bevorstehenden Transfer des französischen Weltmeisters nicht bestätigen.

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat sich zum Interesse an Abwehrspieler Lucas Hernandez vom spanischen Top-Klub Atletico Madrid geäußert. Er wollte dabei nicht bestätigten, dass ein Transfer des Weltmeisters im Januar bereits in trockenen Tüchern sei, wie es die Marca in den vergangenen Tagen gemeldet hatte .

Dem kicker sagte Rummenigge: "Man muss abwarten, ob es konkreter wird. Hasan Salihamidzic ist in der Überlegungsphase." Er ergänzte mit Blick auf seinen Sportchef und dessen Aufgaben: "Der Sportdirektor ist für die Kaderplanung zuständig. Wir unterhalten uns über die Positionen, dann legt er mit seiner Scouting-Abteilung los. Er nennt uns interessante Spieler, die wir dann nach qualitativen und finanziellen Kriterien gemeinsam prüfen."

Bayern München: Lucas Hernandez würde 80 Millionen Euro kosten

Lucas Hernandez, der in der Abwehr flexibel einsetzbar ist, kann Atletico für die fixe Ablösesumme von 80 Millionen Euro verlassen . Sollte der Transfer nach München so zustandekommen, wäre er mit Abstand der teuerste Neuzugang in der Klubgeschichte.

Artikel wird unten fortgesetzt

Generell sei sich der FC Bayern der verantwortungsvollen Aufgabe des Umbruchs bewusst, jedoch gut gerüstet. Man könne sich auch einen Transfer im dreistelligen Millionenbereich vorstellen.

Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Dennoch betonte Rummenigge: "Man darf nicht den Fehler machen, mit Klubs wie Paris, ManCity oder Liverpool in ein finanzielles Rennen zu gehen. Man muss seine eigene Philosophie finden. Die haben wir bei Bayern seit geraumer Zeit."