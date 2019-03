Louis van Gaal schießt gegen Angel Di Maria: "Konnte mit dem Druck nicht umgehen"

Louis van Gaal hat erklärt, warum Angel Di Maria bei Manchester United nicht Fuß fassen konnte und weist die Anschuldigungen des Argentiniers zurück.

Louis van Gaal, ehemaliger Trainer von , hat in einem Interview mit der BBC gegen seinen Ex-Spieler Angel di Maria geschossen und erklärt, warum dieser sich bei den Red Devils nicht durchsetzen konnte.

"Di Maria sagt, ich war das Problem. Ich habe ihn in jeder offensiven Position spielen lassen, das können Sie nachprüfen", so van Gaal, der Di Maria in der Saison 2014/15 trainiert hatte.

Van Gaal sicher: Das war Di Marias Problem bei Manchester United

Doch Di Maria habe ihn "auf nicht in einer dieser Positionen überzeugt. Er konnte mit dem dauerhaften Druck gegen den Ball in der Premier League nicht umgehen. Das war sein Problem."

Di Maria war im Sommer 2014 für rund 75 Millionen Euro von nach gewechselt, konnte sich dort aber nie durchsetzen und zog bereits ein Jahr später zu weiter.

Der heute 31-Jährige hatte damals van Gaal für sein Scheitern im Old Trafford verantwortlich gemacht. "Ich sagte ihm, dass ich auch Sachen gut machte und fragte ihn, warum er mir keine guten Dinge zeigte. Ihm gefiel nicht, wie ich mit ihm sprach, und von da an begann das ganze Problem", hatte er in der argentinischen Fernsehserie 'ESPN Redes' gesagt.