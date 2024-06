Lothar Matthäus verlost zwei Tickets für das EM-Eröffnungsspiel

ADVERTORIAL: Die EM startet in wenigen Tagen - und Lothar Matthäus bietet Euch die Chance, live im Stadion dabei zu sein.

Die Tickets für die 51 Spiele der anstehenden Europameisterschaft in Deutschland waren heiß begehrt. Viele Fans gingen bei der Verlosung leer aus - doch jetzt gibt es eine vielleicht letzte Chance: Lothar Matthäus verlost zwei Tickets für das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland am 14. Juni in München.

Wie kommt ihr an die begehrten Karten? Ganz einfach: In München ist eine "Wackel-Lothar-Figur" versteckt worden, die ihr nun finden müsst. Habt ihr sie, dann wird euch Lothar Matthäus die Tickets höchstpersönlich überreichen!

Sollte die Figur am Mittwoch noch nicht gefunden worden sein, folgt der nächste Hinweis am Donnerstag!

Zwischen dem 14. Juni und 14. Juli dreht sich alles in Deutschland um die EM. Nach dem Eröffnungsspiel gegen Schottland muss das DFB-Team von Trainer Julian Nagelsmann in der Vorrunde noch gegen Ungarn und die Schweiz ran.

Der Europameister wird schließlich am 14. Juli im Berliner Olympiastadion ermittelt - und vielleicht habt ihr ihn ja schon einen Monat vorher live im Stadion gesehen. Viel Erfolg bei der Suche!