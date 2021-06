"Wenn nur zehn ans Limit gehen, reicht es nicht": Lothar Matthäus kritisiert DFB-Star Leroy Sane

Leroy Sane sah sich im Spiel gegen Dänemark mit einer verbalen Watschn von Joshua Kimmich konfrontiert. Von Lothar Matthäus gab es zudem Kritik.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat DFB-Star Leroy Sane nach dem Länderspiel gegen Dänemark (1:1) in die Pflicht genommen.

"Jeder will spielen und das ist auch gut so. Aber keiner darf durch Verbreiten von schlechter Laune den Erfolg der Mannschaft gefährden", erklärte Matthäus bei Sky. Er ergänzte: "Da gehört es auch mal dazu, dass ein Kimmich einem Sane deutlich die Meinung sagt, wenn dieser mal abwinkt oder nicht mit nach hinten arbeitet. Hier geht es nur darum, alles für dieses Trikot und für Deutschland zu geben. Und wenn nur zehn ans Limit gehen, reicht es nicht."

Joshua Kimmich in Richtung Sane: "Hör auf zu jammern, Alter!"

Kimmich hatte seinen Münchner Teamkollegen gegen Dänemark deutlich hörbar mit den Worten "Hör auf zu jammern, Alter!" attackiert. Dass der FCB-Flügelspieler das nötige Rüstzeug mitbringt, sei laut Matthäus dennoch unbestritten. "Leroy ist ein fantastischer Spieler mit einzigartigen Fähigkeiten. Aber am Ende ist es immer noch Teamwork und das muss er in jedem Spiel bis zum Schlusspfiff verinnerlichen", schrieb er in seiner Sky-Kolumne.

Sane bestritt für die Nationalmannschaft bislang 28 Länderspiele.